Gamers: Mario Kart Tour y lo que debes saber de este videojuego para Android e iOS

Traemos para gamers a Mario Kart Tour y todo lo que debes saber de este videojuego para Android e iOS, este videojuego se habilitó gratuitamente, siendo esta entrega especial debido a que esta es el primer título de carreras de Mario Bros el cual está diseñado en especial para los dispositivos móviles.

Gamers: Mario Kart Tour, trucos y todo lo que debes saber de este videojuego

Mario Kart te va a entretener, eso sí no está hecho para los jugadores impacientes, así que no esperes encontrar un dashboard con diversos personajes y pistas a elegir en un inicio. Cada personaje y cada pista se irá desbloqueando a medida que avanzas y ganas estrellas y monedas dentro de las carreras, de hecho el primer personaje con el que juegas tú no lo elegirás.

Luego de vincular o crear tu cuenta Nintendo, así como generar un perfil con un sobrenombre, el juego te lleva a una tubería la cual es una tipo una ruleta de la suerte en la que luego de tirar, se te va a asignar un primer personaje para que inicies.

Cuando tengas tu 'nickname' y a tu personaje, es tiempo de iniciar la competencia. Sin embargo vamos a hablar de la forma de juego y cómo lograrás avanzar pista por pista.

A JUGAR:

En comparación con otros títulos de Mario Kart, este juego no va a necesitar que tengas que estar presionando un botón para acelerar, debido a que el auto acelerará solo.

El primer detalle que atrapa es que es un juego diseñado para utilizarse de manera vertical. La jugabilidad es fácil e intuitiva. Cuando el auto acelera en automático, debes deslizar tu dedo hacia los lados para poder girar. En caso de que hagas un deslizamiento cerrado y sueltas la pantalla hasta al final de una curva, entonces tendrá tu personaje un 'mini turbo' el cual te va a poder ayudar a que superes a tu rival.

LOS MODOS DE JUEGO:

No olvides que Mario Kart Tour no va a funcionar sin una conexión WiFi, esto debido a que al ingresar no vas a competir contra personajes controlados por un CPU, dado que las competencias son solo en línea y contra quienes se encuentran conectados desde cualquier punto del mundo y esto lo hace sumamente competitivo.

Para definir tu contrincante de juego se te asignará un nivel. Dicho nivel se va a incrementar al tiempo que vayas avanzando en las distintas copas del juego y dependiendo la dificultad en la que estés jugando. Cuando ingreses a una copa, el algoritmo va a buscar a otros jugadores que cuenten con un nivel similar al que tú traes, con el fin de que las carreras que se realicen sean parejas.

LA FORMA DE CONSEGUIR MÁS PISTAS Y PERSONAJE:

Una forma simple de hacerlo es avanzando copa tras copa hasta llegar a desbloquearlos. En caso de que no quieras pasar mucho tiempo consiguiendo a tu personaje favorito, podrás pagar, así de fácil.

En el juego hay una especie de moneda que lleva por nombre 'rubíes' las cuales te van a servir para tirar por la tubería cuando lo desees. Así el juego te dará un premio, el cual puede ser un nuevo personaje, o un vehículo, incluso unas alas, las cuales puedan funcionar para las partes de las carreras en las que el auto toma vuelo.

Próximamente Nintendo va a lanzar una versión premium que contará con beneficios tales como elegir personajes y desbloquear pistas, los precios aún no se anuncian.