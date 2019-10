Gamers: Llega Ponyta de Galar a Pokémon Espada y Escudo

El popular juego de Pokémon Espada y Escudo emitió en días pasados un directo de 24 horas desde una de las nuevas ubicaciones que muy pronto estarán disponibles para los entrenadores, estamos hablando del Bosque Lumirinto.

Después de un largo tiempo de transmisión fue revelado a Ponyta de Galar, quien con su clásico grito, el mismo que siempre lo ha caracterizado desde la primera generación, se presentó ante los espectadores y aunque en el final solo se mostraron dos versiones de este pokémon no se sabe si se tratará de un evento especial.

Sobre los Ponyta que pudieron observarse durante la transmisión de Pokémon Espada y Escudo desde el Bosque Lumirinto, los entrenadores pokémon notaron que uno tenía una frondosa cola mientras que el otro carece de ella, poniendo en duda si se trata de un Ponyta macho y hembra.

Aunque no es algo oficial, no se descarta una posible incursión de Ponyta de Galar en la Pokédex de la página oficial del juego de Pokémon Espada y Escudo; pero algo que ha llamado la atención de los entrenadores es que el diseño de Ponyta es muy parecido a “My Little Pony”.

De igual manera se pudo observar en el directo, que Ponyta parece ser que será un Pokémon muy especial, ya que el pelaje de este clásico pokémon brilla al interactuar con otros de su especie.

Durante el stream de 24 horas realizado, varios pokémon comenzaron a aparecer fugazmente cada determinado tiempo, el primero fue Pikachu y luego Morelull, confirmando que estarán también en el juego.

ACERCA DEL BOSQUE LUMIRINTO

El Bosque Lumirinto es una arboleda extraña a la que no llegan los rayos del sol, por lo que dentro no se distingue el día de la noche y las setas luminiscentes son la única fuente de luz que tiene este lugar y estará disponible muy pronto para los entrenadores de Pokémon Espada y Escudo.