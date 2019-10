Gamers: Lanzamiento de The Last of Us Part II se RETRASA

Gamers estarán a la espera de The Last of Us Part II, esto luego de que fuera anunciado que el lanzamiento de la segunda parte de este videojuego no será este año sino en los primeros meses del 2020.

Gamers: Lanzamiento de The Last of Us Part II se RETRASA

Y es que The Last of Us Part II había sido anunciado desde hace casi tres años, es decir en el 2016, pero fue en el E3 2018, hasta que por fin exactamente hace un mes (24 de septiembre) cuando la desarrolladora Naughty Dog realizó el anunció de la fecha oficial de salida del juego aunque muchos ya estábamos contando los días, resulta que se ha anunciado que se ha pospuesto la gran fecha.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

La lamentable noticia se dio por medio del blog de PlayStation, que el director de The Last of Us Part II, Neil Druckmann de una manera triste dijo que el lanzamiento de este videojuego tuvo que retrasarse para el 29 de mayo de 2020.

“Fue durante las últimas semanas, cuando estábamos cerrando secciones del juego, que nos dimos cuenta de que simplemente no teníamos suficiente tiempo para llevar todo el juego a un nivel de pulido que llamaríamos la calidad de Naughty Dog. En este punto, nos enfrentamos con dos opciones: comprometer partes del juego u obtener más tiempo. Fuimos con este último, y esta nueva fecha de lanzamiento nos permite terminar todo a nuestro nivel de satisfacción y al mismo tiempo reducir el estrés en el equipo“, indicó Neil Druckmann.

Lanzamiento de The Last of Us Part II se RETRASA

Así mismo explicó que la decisión también se había tomado debido al gran compromiso que requería estar a la altura de las ambiciones con respecto a la calidad del videojuego.

TE PUEDE INTERESAR: Gamers: Pokémon Espada y Escudo no será más grande que otros Pokémon

La primera parte de The Last Of Us Part tuvo su estreno en el año 2013 para Play Station 3, teniendo a Ellie como su protagonista en dicha historia, quien era supuestamente una joven sobreviviente de un desastre biológico, entonces esta chica andaba por todos los Estados Unidos junto a Joel que era un contrabandista.