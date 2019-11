Gamers: ¡Histórico! Romancing SaGa 3 llega a occidente por vez primera

El occidente ya podrá adquirir a Romancing SaGa 3, esto luego de que la compañía de Japón; Square Enix anunciara que este videojuego de rol clásico, ya se había puesto al alcance y totalmente disponible para ser comprado vía digital en el sistema Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, Xbox One X, Windows 10, STEAM, la App Store y Google Play.

Gamers: ¡Histórico! Romancing SaGa 3 llega a occidente por vez primera

Luego de 24 años de que fuera lanzado originalmente en Japón, el videojuego ‘Romancing SaGa 3’ logró llegar hasta la región occidente, algo que por supuesto ha puesto de buen humor a más de uno, en la trama de este videojuego se puede crear camino propio, debido que se puede jugar por medio de ocho narrativas que son lideradas por ocho protagonistas, cada uno con sus propios motivos y personalidades únicas.

Síguenos en Instagram:

Lo que hace más emocionante la llegada de ‘Romancing SaGa 3’ es que arriba también con gráficas mejoradas, un nuevo calabozo que lleva por nombre ‘Phantom Maze’ para explorar, y una nueva función de ‘NEW GAME+’.

Y con motivo de la celebración de su lanzamiento, Square Enix ha presentado un descuento hasta del 20% en la versión de Nintendo Switch, promoción que tendrá una duración de hasta el 1 de diciembre, en tanto que para todas las otras plataformas el límite será el próximo 4 de diciembre de este 2019.

TE PUEDE INTERESAR: Gamers: estos son los mejores gadgets que se han anunciado en 2019

Así que ‘Romancing SaGa 3’ ya se encuentra disponible en el sistema Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, Xbox One X, Windows 10, STEAM, la App Store y Google Play y no han dudado en descargarlo, pues era uno de los videojuegos más esperados y anhelados, tras más de 20 años de espera ¡al fin llegó!