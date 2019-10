Gamers: Ha sido anunciado el pase de batalla para Call of Duty Modern Warfare

Días atrás Activision reveló que Call of Duty: Modern Warfare no hará uso de las loot boxes, esta noticia causó asombro, sorpresa y enojo entre la comunidad de jugadores ya que en lanzamientos de ediciones anteriores han recibido productos monetizados, pero esta vez no será así.

Los desarrolladores confirmaron que Call Of Duty: Modern Warfare seguirá los pasos de Fortnite y PUBG al adoptar un pase de batalla con el que los jugadores podrán ir alimentando el videojuego de manera periódica a largo plazo.

A través de un comunicado, Activision cuyo estudio tiene sede en Los Ángeles, California, recordó nuevamente que no existirá ningún sistema de loot boxes en el universo de Call Of Duty: Modern Warfare.

De hecho confirmó que todos los elementos que interfieran en la jugabilidad, como las armas, accesorios y habilidades, se podrán desbloquear jugando y progresando y en lo que respecta al arsenal, este se agregará en etapas posteriores al lanzamiento.

El pase de batalla de Call of Duty: Modern Warfare funcionará por temporadas como sucede en otros títulos del tipo battle royale y que este se dividirá en dos variantes para todos los jugadores, una versión gratuita y otra premium.

La versión gratuita lleva por nombre Free Stream y estará disponible de manera predeterminada para todos los jugadores cuando de comienzo una temporada, y los usuarios podrán progresar y desbloquear varios contenidos, desde armas hasta objetos cosméticos.

En lo que respecta a la versión de pago, cuyo nombre será Premium Stream, a través de este los jugadores tendrán acceso a ítems y todo lo relacionado a objetos cosméticos. De igual manera ofrecerá COD Points, la moneda de Call of Duty: Modern Warfare y así poder adquirir skins que se venderán de manera exclusiva en la tienda oficial del juego.

Activision informó que el pase de batalla no estará disponible durante el lanzamiento de Modern Warfare este 25 de octubre, pues buscan que los jugadores puedan desbloquear todo el contenido base antes de arrancar la primera temporada.