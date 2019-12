Gamers: Escape From Tarkov arrasa con Fortnite y LoL en Twitch

La popularidad de Fortnite y League of Legends en Twitch no está en duda, pues en los últimos meses se han mantenido a la cabeza como los líderes en la plataforma, sin embargo, estos no son los únicos videojuegos que pueden colocarse en los primeros sitios. Este es el caso de un shooter táctico que amenaza su reinado.

Escape From Tarkov, es un videojuego de disparos que acumula alrededor de 142 mil espectadores concurrentes, y ha logrado superar a Fortnite, con 63 mil, y League of Legends, con 108 mil en Twitch. Ahora se ubica en el segundo lugar entre lo más visto en la plataforma, solamente por debajo de Just Chatting (176 mil espectadores).

¿Cómo lo ha conseguido? Algunos medios especializados como DotEsports señalan que probablemente es el resultado de la campaña de Twitch Drops de Año Nuevo, que arrancó desde el 29 de diciembre, y donde los gamers podrán obtener objetos del videojuego solamente por ver streams de Escape for Tarkov.

Sin embargo, a pesar de su popularidad en Twitch, el estudio de Escape for Tarkov se encuentra suspendido en la plataforma. Ni Battleestate Games o Twitch han mencionado nada al respecto, pero algunos jugadores señalaron que seguramente fue un castigo después de que un empleado del estudio se apuntara a la cabeza con un arma sin balas y se disparara.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Aún tienes Windows 7? Apresúrate y actualiza a Windows 10 gratis, no durará mucho tiempo

Escape From Tarkov es un shooter táctico de rol simulador de acción en primera persona realista con funciones RPG / MMO. El sistema se basa en la supervivencia del jugador con unrecorrido guiado por la historia, que se desarrolla en un lugar ficticio de Rusia.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana