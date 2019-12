Gamers: DEATH STRANDING, lo amas o lo odias, no es un juego común

De forma general, los jugadores de Death Stranding se mantienen en los extremos, blanco o negro, nada de grises, si bien es un título con poco tiempo en el mercado, hay suficientes jugadores empapados en el tema, además de que el título ya ha obtenido una nominación al Juego del Año en los Game Awards.

Sam Porter Bridges es el protagonista, quien se dedica a ser un mensajero, lleva paquetes dentro del vecino país del norte, que en esa realidad se encuentra destruido y sin forma de comunicación a causa del Death Stranding, el cual es un fenómeno liberó a los BT, unos entes que se alimentan de personas.

Cruzar ríos y montañas es uno de los retos para Sam

Entonces Sam obtiene la misión moral de volver a comunicar el país en medio del Death Stranding, pero no sólo con la entrega de los paquetes solicitados, sino también en sentido afectivo, es decir, fomentar el contacto entre personas. El escenario en este juego es totalmente solitario, es raro encontrar algún personaje deambulando, ya que los sobrevivientes se encuentran temerosos en refugios y evitan el contacto humano. A pesar de eso, los servicios de mensajería son muy solicitados entre refugios.

El BB o bridge baby que tiene Sam, le permite saber dónde están los BT, y así evitar los caminos en los que pueda sufrir un percance, independientemente de los entes que puedan atacarlo, Sam debe hacer la logística de entrega, buscar las rutas de un refugio a otro teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales, como el clima que tiene variaciones letales, o el cauce de un río, hasta la orografía del mapa en Death Stranding.

Los BT son entes que se alimentan de las personas y destruyen todo a su paso

Death Stranding es un juego que debes probar, y así definirás de qué lado estás

También tiene que cuidarse de las mulas, que son grupos subversivos que buscan recursos y pueden robar a Sam. Muy a groso modo de esto va el juego, pero la cuestión es que no hay tanta acción como podría esperarse, de hecho la primera decena de horas en pantalla de Death Stranding, puedes esperar tranquilidad total.

Parte de la polémica que envuelve a Death Stranding se basa precisamente en eso, aunque conforme va avanzando la historia y logras hacer algunas entregas, comienzas a vincularte afectivamente con personas de los albergues, lo que tu BB irá recabando y te mostrará cuando se lo requieras. Ir creando vínculos con las otras personas te permitirá obtener algunas ventajas para continuar con tu travesía de entrega paquetes.

El BB crea un vínculo emocional con Sam, de esta forma mejora sus habilidades

Si bien hay posibilidad de luchar contra los BT, no hay mucho que esperar en ese apartado, porque la temática del título es ayudar, y no más. Death Stranding cuenta también con modo multijugador, aunque es un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados, ya que no habrá contacto entre jugadores, pero sí podrán usar las mejoras que se hagan en las rutas, y hasta podrán dar likes, que de alguna forma beneficiarán tus aptitudes.



