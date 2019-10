Gamers: Conoce todos los detalles del lanzamiento de Need for Speed Heat

Después de un año de descanso, Electronic Arts y Ghost Games han preparado la nueva entrega de la saga, Need for Speed Heat cual y muy pronto estará disponible pues al partir del próximo ocho de noviembre saldrá a la venta para consolas de Xbox One, PlayStation 4 y PC

Need for Speed Heat transportará a los fanáticos a Palm City, un nuevo sitio abierto en donde los corredores callejeros se han reunido para darse a conocer, y es que durante el día, los jugadores competirán en el Speedhunters Showdown para ganar y así poder personalizar sus increíbles vehículos.

Pero al caer la noche, los jugadores deberán arriesgar todo para hacerse una reputación en las carreras callejeras, pero no será fácil pues un grupo de policías corruptos deambula por las calles, listo para atrapar a los corredores y quitarles todas sus ganancias.

Tras dar a conocer la fecha del lanzamiento del Need for Speed: Heat, EA ha revelado que vendrá en la edición deluxe del juego y todos los detalles han enloquecido a los fanáticos de la saga de carreras callejeras.

Los añadidos que tendrá esta versión al juego base serán:

Coche de iniciación Edición K.S

Tres coches Edición K.S desbloqueados con progreso

Cuatro conjuntos de personaje exclusivos

Refuerzo de REP

Refuerzo de fondos

El precio que tendrá Need for Speed: HEAT Deluxe Edition en México es de de 1,496 pesos y la versión estándar tendrá un costo de 1,300 pesos mexicanos. Si cuentas con EA Access, el juego tendrá descuentos adicionales.

Need for Speed: Heat Collector's

Como parte de los festejos del 25 aniversario de la saga, ha sido anunciada de manera exclusiva para los jugadores del Reino Unido el Need for Speed: Heat Collector's y ya es posible conseguirla a través de la tienda Games del país.

Esta edición exclusiva del juego incluye:

Die-cast Hero Car

Estuche Steelbook

Cuaderno A5

4 imanes térmicos NFS

7 calcomanías térmicas NFS

Caja de cartón NFS premium

Todo aquel jugador que se anime a adquirir Need for Speed: Heat Collector's recibirá de regalo el Mitsubishi Lancer Evolution X 2008 Starter Car para hacer más grata su experiencia.

Need for Speed Heat será lanzado el próximo 8 de noviembre y estará disponible para consolas de PlayStation 4, Xbox One y PC.