Cómo conectar controles de PS4, Xbox One y Switch a iOS y Android en México

En Gamers te diremos cómo conectar controles de PS4, Xbox One y Switch a dispositivos iOS y Android, si eres nuevo en esto, no te preocupes no es nada difícil hacerlo, y te decimos las formas que hay para que logres tu objetivo, así que usemos lo que tenemos a la mano como lo siguiente:

Gamers: Conecta los controles de PS4, Xbox One y Switch en Android y dispositivos iOS

Bluetooth

Lograr la conexión de los controles con los dispositivos Android y iOS no es nada difícil y eso lo sabe todo aquel que tiene una consola, pero repasemos, paso a paso y lo primero que haremos es con el Switch, tanto con el Pro Controller como con los Joy-Con, tal vez sea caso más común.

Control Joy-Con y Pro-Controller de Switch en Android

Recordemos que Android solo te permite conectar uno de los Joy-Con (derecho o izquierdo) a los dispositivos, de modo que haremos los siguiente:

Vamos a presionar por unos segundos el botón de conexión, cuando las luces se pongan en verde sabrás que entonces está en modo de conexión.

Activa el Bluetooth en el dispositivo Android

De forma automática va a reconocer de cuál Joy-Con se trata, así que presionaremos para que se finalice la conexión.

En el caso del Pro Controller del Switch haremos lo mismo, pero con una variación, teniendo en cuenta que el botón de conexión se encuentra en la parte de arriba a un lado del puerto USB Type-C, cuando esté completa la conexión tanto el Joy-Con como el Pro Controller continúan mostrando la luz verde parpadeante de un lado para otro, tienes que estar atento a esto.

Control de Xbox One en Android

Ahora vamos a pasara a la consola de Microsoft, tengamos en cuenta que el proceso es el mismo, en este caso del control de Xbox One:

Presionar varios segundos el botón de conexión en la parte superior, checa que las luces del logo entren en modo de conexión

Activa el Bluetooth en el dispositivo Android

Al aparecer el dispositivo selecciona para completar la conexión

Control de PS4 DualShock 4 en Android

Con la consola de Sony el proceso de conexión es igual, solo tiene una variación: