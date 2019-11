Gamers: 'CoD: Modern Warfare' revela las novedades y fecha de su primera temporada

Activision e Infinity Ward anunciaron los contenidos que se encontrarán disponibles durante la primera temporada de Call of Duty: Modern Warfare, uno de los mejores juegos del año en curso. Es importante recordar que este título, a comparación de todos los pasados, brindará nuevos mapas, modos de juego y armas de forma gratuita por medio de temporadas, una estrategia muy parecida a la de Fortnite y Apex Legends.

No cabe duda que la principal noticia es que por lo menos 7 mapas tendrán su debut en el multijugador de Modern Warfare. Por cierto, varios de estos son escenarios emblemáticos de juegos previos de la saga, como Crash, Vacant y Shipment, todos procedentes de Call of Duty 4: Modern Warfare. También la modalidad Ground War, que trata de un enfrentamiento de dos equipos de 32 jugadores en una superficie de grandes dimensiones, también tendrá una actualización con un nuevo mapa.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Ya está disponible el modo zombies y soporte para mandos en CoD: Mobile

Modos 6vs6: Crash, Vacant, Shipment

Ground War: Port

Gunfight (2vs2): Cargo, Atrium y otros por anunciar

Gamers: 'CoD: Modern Warfare' revela las novedades y fecha de su primera temporada

Por otro lado, el catálogo de modalidades contará con hasta 3 variantes totalmente nuevas:

Reinforce: Un híbrido de Dominación y Buscar & Destruir, un modo de una sola vida con ambos equipos compitiendo por el control de tres banderas.

Gunfight OSP: Un modo 2v2 en el que empiezas solo con los puños. Juntas equipo a medida que va avanzando la partida.

Infected: Caza o se cazado en este modo de juego de supervivencia.

Finalmente las misiones Special Ops tampoco se quedan a un lado, ya que recibirán a Bomb Squad, Grounded Pitch Black, Just Reward, entre otras que se darán a conocer en las siguientes semanas. También, por si fuera poco, podrás disfrutar la RAM-7 (fusil automático) y Holger-26 (rifle). La primera temporada de Call of Duty: Modern Warfare se encontrará disponible el 3 de diciembre de manera simultánea en Xbox One, PlayStaion 4 y PC. No tendrás que pagar ni un centavo pues todo el contenido será totalmente gratuito para todos los usuarios.

Síguenos en Instagram