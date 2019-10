Gamers: 'Call of Duty: Modern Warfare' no contará con loot boxes

Será el 25 de octubre cuando tengamos la llegada de Call of Duty: Modern Warfare. Y es que a pesar de la cercanía de su lanzamiento, los usuarios todavía mantienen varias dudas acerca del modelo de negocio que se establecerá en el modo multijugador. Habían corrido rumores que adelantaban que Infinity Ward estaba desarrollando un sistema de loot boxes, no obstante, el mismo estudio ha dado a conocer que no es verdadera esa información y así acabar con la polémica.

El director de arte de Call of Duty: Modern Warfare, Joel Emslie, afirmó en Reddit que no tienen planes de incorporar ningún sistema de loot boxes o caída de suministros en el juego. Incluso, aseguró que todos los elementos que son parte de la jugabilidad se obtienen solamente jugando y subiendo de nivel. Lo que significa que ningún jugador tendrá la posibilidad de comprar objetos que le permitan mejorar sus habilidades en el campo de batalla.

"En este momento lo que puedo decir es que definitivamente no estamos trabajando en ningún tipo de caída de suministros o sistema de loot boxes. Además, las cosas funcionales se desbloquean a través de gameplay", declaró el directivo. De igual forma invitó a la comunidad de jugadores a estar alerta a los anuncios que publicarán esta semana. Pese a que no confirmó en qué consiste, lo más seguro es que tiene relación con el contenido post-lanzamiento y la forma de progresar en el multiplayer.

Cabe mencionar que no se descarta algún tipo de tienda digital para la venta de ítems cosméticos, los cuales no tienen influencia de ninguna forma en la jugabilidad. De hacerse así, estarían llevando una estrategia idéntica a la de Call of Duty: Mobile, el cual está consiguiendo ingresos millonarios gracias a la venta de skins y el pase de temporada. Finalmente, Emslie añadió que mucha de la información que está apareciendo acerca del título es "incorrecta", por lo que anima a los jugadores a mantener la calma y esperar los comunicados oficiales.