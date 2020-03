Gamer profesional es sentenciada a 116 años de prisión por el delito de fraude

Shayene “ShAy” Victorio, es una jugadora profesional de Counter-Strike, haciendo su debut en 2008 y retirándose del circuito brasileño en 2019, ShAy está todavía a tiempo de solicitar la apelación de la sentencia que le ha sido impuesta.

ShAy Victorio es condenada a 116 años de prisión

ShAy ha sido una celebridad en el competitivo universo de Counter-Strike en su natal Brasil, ya que se coronó campeona en 2016, 2018 y 2019 y por desgracia ahora pasará un buen tiempo en prisión si no apela la sentencia por fraude.

El delito de fraude que se le imputa a la campeona retirada de Counter-Strike, ShAy Victorio por el que se le ha condenado a 116 años de prisión, es resultado de que al menos 118 de los clientes que realizaron compras en su tienda en línea no recibieron los artículos que compraron, situaciones que ocurrieron en un periodo comprendido entre 2013 y 2017.

116 años podrían convertirse en 30

Al día de hoy, ShAy se encuentra en libertad, ya que el sistema de justicia de Brasil da la opción de solicitar la apelación a la sentencia sin la necesidad de ser arrestada, sin embargo si su apelación no procede, ShAy tendría que cumplir con la condena impuesta, donde la a legislación brasileña interpreta el encarcelamiento con un máximo de 30 años sin importar si la sentencia excede ése tiempo.

Por su parte, la defensa de ShAy Victorio indica que la ex campeona no debe ser imputada, ya que la responsabilidad de las entregas no recae directamente sobre ella, puesto que no es algo que realice personalmente, además de que la tienda en línea de la ex gamer profesional ha entregado más de 10 mil pedidos de forma satisfactorias.

Hay que recordar que Counter Strike: Global Offensive sigue siendo uno de los juegos de modalidad multijugador con más éxito en el universo gamer, al grado de que Valve el mes pasado rompió el récord alcanzado en 2016 del mayor número de jugadores en línea al mismo tiempo.

El delito que se le imputa es fraude

EL mayor número de jugadores simultáneos en 2016 superó los 850 mil en Counter-Strike; el 9 de febrero del 2020 fueron 901, 681 jugadores conectados al mismo tiempo en simultáneo, sin embargo este fin de semana volvió a llegar a un pico máximo con 924,045 jugadores conectados simultáneamente.