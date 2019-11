Gamer hace trampa y Epic Games le prohibe volver a jugar Fortnite permanentemente

Gamer hace trampa y Epic Games le prohíbe volver a jugar Fornite permanentemente a este joven mejor conocido como FaZe Jarvis, este chico es un YouTuber que ahora la está pasando muy mal al punto de llegar a las lágrimas.

Ante sus casi 2 millones de suscriptores el joven FaZe Jarvis pidió una sincera y por demás emotiva disculpa después de que Epic Games le hiciera la prohibición de manera permanente jugar Fortnite luego de haber hecho trampa.

Este joven de 17 años había subido varios videos en los que se le usando aimbots, el cual permiten a los competidores realizar disparos a otros sin apuntar con cuidado, es por ello que se explica que la prohibición dada al joven de jugar Fortnite sea de forma permanente.

“Voy a asumir la responsabilidad de mis acciones y entiendo completamente por qué sucedió esto, sólo desearía haber sabido cuán severas eran las consecuencias en ese momento y nunca lo habría hecho", indicó el joven youtuber, FaZe.

Así tristemente y con lágrimas FaZe Jarvis dijo a sus suscriptores que "los amo a todos los que todavía me apoyan, este no es el final", de inmediato al publicarse este video muchos de sus seguidores no tardaron en expresar sus muestras de apoyo.

“Todo lo que estaba pensando mientras hacía esos videos era cuán entretenidos e interesantes serían para ustedes. Sé el gran error que he cometido y voy a hacer todo lo posible para aceptar cualquier castigo que se me presente", finalizó.