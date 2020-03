Galaxy Note S20, ya hay filtraciones del otro buque insignia de Samsung

Samsung ha hecho un buen trabajo con sus últimos smartphones, y es que desde febrero que se presentaron los Galaxy S20, han tenido un buen número de ventas, sin embargo no todo ha sido felicidad, ya que los fans de los phablets de la surcoreana siguen a la espera de la nueva generación del Galaxy Note S20 del cual no se había sabido nada hasta ahora.

Galaxy Note S20 comparte diseño con el Galaxy S20

Es bien sabido que Samsung y Apple siempre están en competencia y que las presentaciones de la surcoreana suelen ser poco antes o poco después de las de Apple, lo que significa que el Galaxy Note S20 se podría presentar en algún momento del mes de septiembre.

Samsung Galaxy Note S20, muy cerca

A pesar de que aún falta bastante tiempo para que esas fechas lleguen, se ha filtrado información de que Samsung ya está preparando los detalles finales con socios comerciales y proveedores para que el Galaxy Note S20 esté listo para su lanzamiento en cualquiera que vaya a ser la fecha.

Pero la filtración no sólo da información sobre los detalles técnicos, Roland Quandt ha filtrado unas fotografías de la carcasa que ya se está fabricando para el Galaxy Note 11+, o si prefieren el nombre oficial, Galaxy Note S20 Ultra, lo que significa que la Serie S de Samsung no sería la única familia de smartphones en contar con 3 miembros, y aunque no hay datos oficiales referentes a la existencia o plan de lanzar una versión Ultra del Note, aquí están las imágenes.

Carcasas filtradas del supuesto Galaxy Note S20 Ultra

Las imágenes filtradas de la carcasa muestran que el Samsung Galaxy Note S20 no tendrá bordes y replicará el diseño del Galaxy S20 con la pantalla de curvas suaves, que a pesar de no ser pronunciadas, aún contaría con la funcionalidad del Panel Edge, configuración que se ve cada vez menos.

En cuanto a las sospechas de las novedades en el Galaxy Note S20 se encuentran mejoras significativas en la cámara, así como en la autonomía de la batería, el sistema de carga y muy probablemente una nueva S- Pen.