GRAMMYS 2020: Twitter la red que tendrá TODO de los Nominados al grammy 2020

GRAMMYS 2020: Twitter la red que te dirá quienes son los Nominados al grammy 2020

Twitter será la red social perfecta para seguir los Grammys 2020 que te permitirá conocer detalle a detalle todo lo que pasará desde la alfombra roja, saber quienes son los Nominados grammy 2020, pues es la red favorita de los famosos para decirle al público todo lo que está pasando y lo que están pensando, tanto en los Grammy 2020 como en cualquier evento de gran importancia.

Llego en día de los tan esperados grammys 2020 y Twitter te llevará cada detalle hasta donde estés

Así que no olvides que Twitter será tu acceso a los Premios grammy 2020 este domingo, desde la alfombra roja, el backstage y obviamente durante todo el evento del magno evento y más si eres de los que esperan este año el 2020 grammy performance.

Y te decimos todo esto porque por vez primera The Recording Academy y CBS van a transmitir el show previo “GRAMMYs Live from the Red Carpet” de forma exclusiva por Twitter, así que tendrás todo listo para no perderte nada de los Grammy 2020.

A diferencia de otras ocasiones, en este año en los Grammy 2020 los fans podrán enviar a sus artistas favoritos preguntas vía Twitter, en tanto las encuestas de Twitter y Tweets de los fanáticos se van a incorporar al programa durante la noche en que brillarán los Nominados al grammy 2020.

Los Premios grammy 2020 serán transmitidos por primera vez por Twitter

Así que ya sabes, en esta gala de Nominaciones grammy 2020 Twitter será tu gran aliado,que te permitirá no perderte ningún detalle de este tan esperado Premios grammy 2020.

Para estos grammy 2020 podrás interactuar con estas celebridades, los Nominados al grammy 2020 para las preguntas y respuestas con tus favoritos, aquí algunas cuentas de Twitter:

Social House (@SocialHouseTC), Luis Fonsi (@LuisFonsi), Maggie Rogers (@maggierogers), Offset (@offsetYRN), YBN Cordae (@YbnCordae), Jessie Reyez (@Jessiereyez), Cage the Elephant (@CageTheElephant) por medio del Hashtag #GRAMMYsAsk.

Halo GIFs. Tanto en el pre-show de la Alfombra Roja como en el backstage de los #Grammys 2020, Twitter estará capturando en tiempo real a los artistas y se compartirán en .GIFs por medio de @RecordingAcad.

Temas en Twitter. Temas es una de las nuevas opciones que te da Twitter, en la que permite seguir todo en torno a un evento, directamente desde tu página de Inicio en Twitter.

