GMC Hummer EV: Conoce la pick up con 1,000 hp | GMC

¡Llega la nueva GMC Hummer EV! Ha regresado la polémica e imponente marca de General Motors que lleva una nueva filosofía de movilidad eléctrica, aunque conservando la rudeza y lo imponente que la caracterizó desde el día de su lanzamiento hace más de 10 años. Lo que resulta impresionante es que la marca sigue firme con cifras de 1,000 hp, 11,500 lb-pie de par y una autonomía de poco más de 563 km.

Amado diseño está de vuelta

No cabe duda que algo que sobresalió en los Hummer fue su diseño que básicamente sencillamente tomó lo más característico del Humvee, un auto militar, y lo implementó a un coche con una plataforma tradicional de SUV. Al tener líneas cuadradas y dimensiones excesivas se convirtió en una atracción para la gente. La mayoría de los usuarios estarán contentos al saber que las cosas no cambiaron con la Hummer, sino que nada más se adaptaron a un diseño más contemporáneo.

La Verdad Noticias te informa que GMC asegura que la GMC Hummer EV no contará con más variantes de carrocería para este modelo pick up, lo que significa que solo existirá una configuración de cuatro puertas y batea corta, no tienen planes a corto o mediano plazo de presentar una variante de cabina simple o con una batea más larga. Cabe mencionar que sus medidas resultan asombrosas, ya que mide 5.5 metros de largo algo más grande que un GMC Yukon de 5.3 metros de largo, aunque no tan largo como un GMC Yukon XL o un Cadillac Escalade ESV de 5.7 metros de largo. Su altura es de 2.05 metros, un poco más que una Ford F-150 Raptor que por sus méritos propios ya es grande.

Faros de la GMC Hummer EV

Debemos estar seguros que el look impresionante está garantizado, los faros ahora van acompañados de una luz central que los une y que de cierta manera nos trae a la mente lo que eran las parrillas originales de los H2 y H3, gracias a elementos verticales y el nombre del auto puesto a lo largo de esta franja. Es importante saber que GMC tomó la decisión de lanzar primero la variante pick-up por el creciente interés y ventas de ese tipo de automóviles en Estados Unidos y muchos otros países, sumándole que quiere aprovechar el boom de las pick up eléctricas que no se demora en aparecer.

Finalmente aclaran que en un tiempo futuro también presentarán una variante de carrocería tradicional, SUV, con un diseño igual de imponente, aunque con más comodidades propias de un coche de ese tipo y no de un off roader puro como el que han hecho con esta pick-up.

Por otra parte, las llantas que lleva son de 35", consisten en unas Goodyear Wrangler All Territory MT y poseen rines de 18", no obstante, de acuerdo a Aaron Pfau, Ingeniero líder de desarrollo de este proyecto, podrá llevar llantas de hasta 37" sin tener que modificar algún elemento del coche para que quepan o puedan trabajar sin problema.

Un elemento que también es atractivo es el Infinity Roof, el cual es un techo compuesto por cuatro paneles con cierto nivel de transparencia que se puede remover totalmente -y guardar en la cajuela frontal-, para ofrecer esa sensación de cielo abierto que tanto adoran los amantes más grandes de este tipo de autos aventureros, es un elemento que hallaremos en todos los GMC Hummer. La barra central que se queda al quitar los paneles también se puede quitar y guardar atrás de la segunda fila de asientos. Además, la tapa de su batea también será multipropósito como la del GMC Sierra.