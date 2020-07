GANA 150 mil dólares o una PC ¿Qué tienes que hacer?... JUGAR Fortnite o LoL

La línea de juegos para PC Aurora de Alienware sin duda ofrece un rendimiento de juego fantástico y si tu estás utilizando un hardware anticuado o quieres hacer una actualización y además te gustan los videojuegos, entonces esto te interesará, Dell Alienware está llevando a cabo una competencia que parece bastante prometedora.

La competencia Alienware Games 2020 está en marcha (del 17 de julio al 11 de septiembre) y, en caso de que no puedas asistir, te brinda la oportunidad de jugar algunos excelentes juegos multiplayer en línea para ganar puntos y potencialmente ganar una PC para juegos Alienware Aorus R9, entre otras recompensas (disponibles solo para aquellos que residen en los EE. UU. o Canadá). Acumula puntos participando en juegos competitivos de League of Legends, Fortnite, Valorant y CS: GO, y tendrás la oportunidad de ganar.

Lo único que tienes que hacer para ganar es jugar LoL, Fortnite, Valorant o CS: GO

La competencia de este año se lleva a cabo gracias a una asociación con Playwire y Overwolf, una plataforma que "permite a los creadores crear, distribuir y monetizar aplicaciones en el juego" (piense en ella como una tienda de aplicaciones general para superposiciones y aplicaciones específicas del juego).

¿Qué tienes que hacer para poder competir?

Simplemente descarga la aplicación 2020 Alienware Games para registrar y rastrear tus puntos acumulados, que luego utilizarás como entradas para las competencias.

Con un total de 150,000 dólares en recompensas, Alienware dice: "¡Cada semana 2,500 jugadores ganarán dinero en el juego, y 24 ganarán una computadora de juego Alienware Aurora al final del evento!" Esta PC de juego es el Alienware Aurora R9, pero no está claro qué configuración de hardware tendrá.

Según las hojas de especificaciones, la PC R9 puede enviarse con procesadores Intel Core i5, Core i7 o Core i9 de la serie K de novena generación (por lo que, presumiblemente, Intel Core i5 9600K, Core i7 9700K o Core i9 9900K). También se puede enviar con una Nvidia GeForce GTX1650 Super, RTX 2080 o RTX 2080 Ti. Además se pueden hacer elecciones de componentes similares de toda la hoja de especificaciones.

Sin embargo, jugar estos juegos no es la única forma de obtener puntos y tener la oportunidad de ganar. También puedes compartir clips destacados capturados con FUZE o Outplayed en Twitter con el hashtag # 2020AlienwareGames, o ver LCS en Riot Games Watch para ganar puntos.

Las tablas de clasificación también se reinician cada semana, por lo que no deberías estar en desventaja por comenzar un par de semanas más tarde.

"El desafío del año pasado fue diseñado para crear valor para la comunidad de juego y Alienware utilizando experiencias auténticas en el juego", dice Anthony Alexander, EVP de ventas globales en Playwire.

“Este año, hemos creado algo verdaderamente único y, por primera vez, nuestro desafío se ejecutarán en múltiples juegos y geografías simultáneamente, asegurando que el concurso sea inclusivo para todo tipo de jugadores, al tiempo que les damos un campo de juego parejo para competir uno contra otro. Al crear un sistema de puntuación unificado en estos cuatro títulos de juego enormemente populares, estamos capacitando a los jugadores de todos los niveles de habilidad para ganar premios y forjar experiencias inolvidables haciendo lo que más aman" aseguró Anthony Alexander.

Si vives en los EE. UU. O Canadá, disfrutas de los juegos y compite en cualquiera de los cuatro juegos elegibles, no tienes nada que perder al participar, ¡y mucho que ganar!