GAMERS: Nuevo Final Fantasy a punto de ser jugado GRATIS en iPhone y Android

Nuevo Final Fantasy a punto de ser jugado gratis en iPhone y Android, recordemos que fue casi al término del año 2018, cuando Square Enix mostrar War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, el cual es un nuevo Final Fantasy dirigido a móviles que llamó la atención de muchos gamers.

Así que como ya sabes va a llegar a nuestra región, de manera que ya puedes registrarte para ser de los primeros en que pueda probarlo. Además, Square Enix ha revelado su ventana de lanzamiento.

hoy inició el preregistro para War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Mediante un comunicado, Square Enix lanzó el anuncio de que hoy inició el preregistro para War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, de manera que los jugadores que tengan un celular con Android pueden seguir el enlace para completarlo.

Square Enix puso una serie de metas de preregistro para War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, señalando que dependiendo de la cantidad de jugadores que completen dicho proceso antes del estreno del juego, pues esa será la cantidad de recompensas que reciba la comunidad.

Final Fantasy las recompensas planeadas:

50,000 usuarios registrados ― 250 Visoire, Gil Snapper (L) x20

100,000 usuarios registrados ― 250 Visoire, NRG REstore (L) x5

150,000 usuarios registrados ― 250 Visiore, Arma Exalibur (UR)

200,000 usuarios registrados ― 250 Visiore, Vision Card ― Aquatic Songress, Siren (UR)

250,000 usuarios registrados ― 250 Visiore, Unidad Y’shtole (MR)

300,000 usuarios registrados ― 1000 Visiore

Recuerda que la fase de preregistro no se encuentra disponible en iOS, de tal forma que si te interesa jugar War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius tendrás que saber que se estrenará en Occidente en la primavera, también ten en cuenta que será un free-to-play disponible en español, por lo que no tendrás problema con el idioma.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius arribó en el 2019 a iOS y Android en Japón, convirtiéndose en un enorme éxito con más de 9 millones de descargas.

