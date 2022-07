Funciones de WA Plus Rojo

Sin duda uno de los mods más populares del servicio oficial de mensajería de Meta es WhatsApp Plus Rojo el cual se ha ganado su fama ofreciendo una serie de funciones y características que no se encontraban en las aplicaciones disponibles para Android y iOS.

Antes de continuar es importante mencionar que actualmente Meta podría bloquear temporalmente tu número de teléfono debido a su política contra el uso de versiones de la aplicación que se hayan instalado en los dispositivos desde una fuente no oficial como la App Store o Google Play, así que decide si en tu caso las funciones valen el riesgo.

Estas son las principales funciones de WhatsApp Plus Rojo:

Bloqueo de la aplicación con patrón o huella digital para proteger la privacidad de todos tus chats.

Impide la eliminación de los mensajes. Tus contactos ya no podrán eliminar los mensajes que te enviaron.

Elimina texto de “escribiendo”: La leyenda 'escribiendo' deja de aparecer en esta versión.

'Invisibilidad' en estados: Tus contactos no podrán ver cuando visualices sus estados.

Trucos para utilizar el WhatsApp Plus Rojo

Estos son los mejores trucos que los usuarios pueden aprovechar para WhatsApp Plus Rojo:

Fijar la última vez de conexión: De esta manera tus contactos verán la última hora de conexión que tu elijas. Para activarla entra a 'Configuración' y luego a 'Privacidad', ahí elige 'Congelar última vez'.

Eliminar texto de 're-enviado': Si quieres evitar que tus mensajes digan 're-enviado' al compartirlos de un grupo a otro ingresa a 'Configuración', 'Privacidad' y 'Seguridad' donde deberas seleccionar 'Deshabilitar etiqueda de Re-enviado'.

Anti Eliminado de Mensajes: De nueva cuenta accede a 'Configuración', 'Privacidad' y 'Seguridad'. Selecciona ahí 'Chats' y luego la opción 'Anti-eliminar mensajes'.

Temas nuevos: Para personalizar el aspecto de la aplicación presiona los tres puntos en la esquina y escoge 'Temas' > 'Descargar temas'.

Estados que duren más: Para que tus estados sean visibles por más tiempo accede a 'Configuración', 'Pantalla principal', 'Estados' y elige 'Estado de 5 minutos'.

Diferencias entre las versiones de WhatsApp Plus Rojo

WA Plus Rojo continúa siendo uno de los mods más populares del servicio de mensajería de Meta.

La versión más actual de WhatsApp Plus Rojo es la 21.10.0 la cual a diferencia de la anterior, 21.00.0, permite a los usuarios dar 'Me gusta' a estados de contactos como es común en Facebook o Instagram. Esta opción aún no se encuentra disponible en la aplicación oficial del servicio de mensajería de Meta.

Fuera de esta diferencia la nueva versión corrige los errores de la anterior mejorando la experiencia de uso de la APK.

