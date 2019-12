Free Fire, un battle royale que aspira a destronar a Fortnite

El auge de los juegos de competición para móviles es todo un fenómeno. En México, durante el año 2018, Fortnite se situó como el principal juego para dispositivos móviles, pero le siguen de cerca otros títulos como Free Fire, Pokemon Go y Clash Royale.

Juegos clásicos como Fifa o Call of Duty se sitúan también entre los preferidos de los mexicanos, sin olvidar el Super Mario, especialmente por la buena acogida de Nintendo Switch entre el público mexicano. Hasta la salida al mercado de Pokemon Let’s Go! para esta consola, Super Mario fue el juego de más éxito.

¿Cuál es el secreto de Free Fire?

Garena Free Fire lleva poco más de dos años en el mercado. En este tiempo se ha convertido en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos. Se trata de un juego battle royale para móviles que logró superar la cifra de los 100 miillones de descargas en apenas año y medio tras su lanzamiento.

Ya en 2018 se convirtió en el cuarto juego más descargado de iOS y Google Play y en algunos mercados ha superado a Fortnite en número de jugadores en su versión móvil. Garena, la compañía que ha gestado el juego, es también la distribuidora de títulos conocidos como League of Legends, Arean of Valor, Heroes of Newerth y Fifa Online 3. Además, la compañía también desarrolla una presencia muy activa en la industria de los esports.

En primavera de este año, Garena celebró sus primeros mundiales en la Free Fire World Cup 2019, una cita que superó el millón de espectadores atendiendo a las cifras de Esports Charts. En la actualidad se desarrollan ligas oficiales en Brasil y Estados Unidos y otros países en los que se han organizado torneos son Indonesia o China.

A nivel de difusión, Youtube y Twitch son las principales plataformas que están poniendo en auge este juego, más en Youtube, donde Free Fire ha conseguido colarse entre el top 4 con más streamers.

¿Qué diferencia a Free Fire de otros battle royale?

La modalidad de los battle royale lleva años siendo una de las más atractivas para jugar, especialmente a través de dispositivos móviles. En el caso de Free Fire, su estética y sus mecanismos de uso son muy similares a otros títulos, como por ejemplo PlayerUnknow’s Battlegrounds (PUBG), pero ofrece un universo propio con un estilo realista.

El juego es todo un fenómeno en México y otros países de Latinoamérica. Los gamers mexicanos tienen a este título entre sus preferidos y una muestra de ello es la aceptación que tiene tanto en Youtube como en redes sociales, especialmente en Facebook.

Free Fire divide el juego en partidas de 10 minutos y permite la creación de escuadras de cuatro jugadores. Su éxito se debe en gran medida a que apenas requiere recursos técnicos para ser jugable, lo que permite que cualquier usuario pueda hacer uso de este juego.



Free Fire, un éxito en Latinoamérica… y en el Sudeste Asiático

Desde su lanzamiento hace poco más de dos años, el mercado latinoamericano fue de los más interesados en Free Fire. El juego ha calado de manera importante en Brasil, Argentina, México y Chile, donde ya se desarrollan algunas competiciones. En el año 2020, la Copa América de Free Fire tendrá lugar en México.

En esta competición de Free Fire se darán cita los 12 mejores equipos de las diferentes regiones de Latinoamérica. El torneo se llevará a cabo el próximo 11 de enero en el World Trade Center de Ciudad de México.

Diseñado para ser un juego que crezca a través de micropagos pero con entrada gratuita, el Sudeste Asiático también es una de las regiones con mayor número de jugadores. Los datos de Newzoo, una empresa analista del mercado tecnológico, indica que la industria de los juegos móviles mueve en torno a 3.000 millones de dólares, con un crecimiento de casi el 30% con respecto a 2018, superando ampliamente a los sectores de PC y de consolas.