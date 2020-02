Frases del Día de San Valentín para enviar por WhatsApp este 14 de febrero

Conoce las frases más emotivas para enviar por WhatsApp este día de San Valentín, así que te dejamos con varias de ellas para este 14 de febrero en el que se celebra el Día del Amor y la Amistad.

Este Día del Amor y la Amistad regala una significativa frase en WhatsApp

Esta fecha es muy celebrada alrededor del mundo, en su mayoría conocida como el Día de San Valentín o el Día de los enamorados, así que si no sabes que escribir a esas personas como amigos, familia o gente que aprecias mucho y se encuentran lejos, una buena frase puede ser un gran y significativo regalo.

Si bien, no está mal un “Te amo” o “Te quiero” por WhatsApp, pero lo cierto es que después de haberlo dicho o escrito tantas veces, ya no causa tanta emoción, por ello las siguientes frases podrán ser un acierto y no solamente una frase por compromiso o falta de creatividad.

Si estás cansado de recibir el mismo mensaje de texto todos los años con la famosa frase de que “juntos estaremos hasta la eternidad”, aquí te ponemos una serie de escritos los cuáles puedes mandar a tu pareja.

WhatsApp una vía para enviar amor este Día de San Valentín

FRASES PARA WHATSAPP ESTE 14 DE FEBRERO

“Amar es una palabra que significa demasiado, pero no llega ni tan solo a la mitad de todo lo que siento por ti”

“Tan solo ayer formabas parte de mis mejores sueños, hoy eres mi mejor realidad. Te Amo”

“Los dos compartimos: nuestros sueños, nuestras risas, nuestras lágrimas… Mi amor por ti es especial, más grande y más profundo cada año. ¡Te amo! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!”.

“Mi amor, este día de San Valentín quiero aprovechar la oportunidad para decirte que mi amor por ti es más fuerte que todo y que pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Te amo feliz dia de san valentín”.

“El verdadero amor es aquello que el viento no toma y la distancia no separa. ¡Te amo mucho! ¡Feliz día de los enamorados!”.

