'Fortnite' no borrará un traje y causa molestia en los jugadores

Si eres una persona que juega Fortnite y tienes el deseo de que el B.R.U.T.O. sea borrado, no te alegrarás con estas noticias. Epic Games lanzó un comunicado oficial sobre la polémica que se ha desatado desde la llegada de este añadido a la temporada X.

El B.R.U.T.O. es un traje de mecha que brinda un poder inmenso a todo aquel que lo controle y ofrece la opción de conducirlo en parejas o en solitario. Esto parece no ser de buen gusto para los jugadores de Fortnite, quienes mencionan que la presencia de estos robots causan desbalance en las partidas.

En las más recientes semanas han logrado posicionar el hashtag #RemoveTheMech en Twitter y aparece en las respuestas a cada anuncio que hace Epic, no importa que no tenga que ver con el juego. Ante esto, los creadores han contestado que no lo borrarán por completo y aclaran el por qué de su decisión.

"La misión de Fortnite es brindar a todos los jugadores de todos los niveles de habilidad una experiencia divertida donde todos pueden ganar. Por ejemplo, que todo el mundo tenga la oportunidad de conseguir esa primera eliminación o victoria magistral y sentir la satisfacción que eso brinda. [...] Por otro lado, nuestra misión también es proporcionar espectáculo y entretenimiento a la hora de jugar a Fortnite".

"Si logramos introducir estos dos puntos en el juego cada semana, significará que siempre tendréis una nueva forma de disfrutar de la mejor experiencia de juego".

La aparición del B.R.U.T.O. ha hecho posible que los jugadores que no tienen un nivel apto se lleven la victoria, incluso varios que nunca en la vida han conseguido una victoria en una partida de Fortnite. Epic Games declara que los más experimentados no han observado una variación en el número de eliminaciones y ha ofrecido en su blog varias gráficas que respaldan la estrategia.

El traje de mecha ha presentado algunos cambios en la Arena con el objetivo de no echar a perder la experiencia de juego. Aquí, los desarrolladores han disminuido la frecuencia de aparición en las fases finales de la partida, pues según ellos, una mayor cantidad de jugadores sobrevive en esos círculos en comparación con los otros modos.

Fortnite empezará su torneo Champion Series este fin de semana, que podría llegar a ser uno de los más polémicos, gracias a la presencia del B.R.U.T.O. Solo el tiempo y los jugadores dirán si Epic Games se encuentra haciendo lo correcto.

En su defensa, este traje puede ser un deleite para los novatos que recién instalaron por primera vez el juego. El hecho de nunca poder conseguir la victoria es una barrera de entrada para que muchos dejen Fortnite a los pocos días.