Fortnite libera la tercera temporada del capítulo 2, el battle royale actualiza

El battle royale más fomoso, Fortnite, siendo uno de los juegos más aclamados tanto en consolas del hogar, como en plataformas móviles presenta una nueva temporada en la que la misión es sobrevivir de entre un máximo de 100 jugadores y el ganador será el único que quede vivo. El día de hoy Fortnite ha hecho un épico anuncio, y es que a través de su cuenta de Twitter publicó un video en el que se puede ver todo lo nuevo que podremos esperar de la nueva temporada exitoso juego de battle royale.

La segunda temporada del capítulo dos de Fortnite llega a su fin

Sin duda, lo más novedoso es que el mapa del juego está completamente inundado y muchas zonas han quedado bajo el agua, por lo que es necesario usar lanchas e incluso hasta montar tiburones para desplazarte entre ellas y según el anuncio, con el tiempo el nivel del agua irá bajando y habrá nuevas ubicaciones en el mapa.

Junto con la actualización llegan nuevos enemigos a los que se les conoce como Merodeadores y estarán al acecho en algunas de las ubicaciones y retos que irán apareciendo cada semana.

La actualización de Fortnite es impresionante

La actualización de Fortnite incluye un nuevo pase de batalla que nos dará una nueva colección elementos cosméticos y gestos para personalizar la experiencia, como lo es el skin de Aquaman, y para desbloquear a este personaje tendrás que completar los diferentes desafíos durante la temporada.

La información oficial indica que la actualización ya está disponible para ser descargada en todas las plataformas pero no llega a todos los jugadores al mismo tiempo, por lo que no debes preocuparte si aún no la encuentras disponible, ya que podría tardar algunas horas en aparecer.

La isla se ha inundado y ahora hay nuevas zonas que explorar, saqueadores a los que enfrentarse y... ¿tiburones que montar?



¡Dad el salto a la Temporada 3! pic.twitter.com/peKvWqLRtl — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) June 17, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Fortnite Capítulo 2, Temporada 3: ¿Cuándo comienza después del evento en vivo?

En marzo del 2020 el multijugador registró un importante incremento en el número de usuarios de Italia, situación que se asocia al confinamiento que mantuvo el país europeo a causa del coronavirus.