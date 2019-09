Fortnite continúa ofreciendo beneficios a sus nuevos jugadores

No queda duda que la temporada 10 de Fortnite fue la que más recibió críticas desde que el battle royale tuvo su lanzamiento en 2017. La inclusión del B.R.U.T.O., una propuesta para que los recién incorporados contaran con una mayor oportunidad de ganar una partida, ocasionó una división en las opinions creando una ola de descontento entre los jugadores veteranos. No obstante, parece que en Epic Games no se encuentran dispuestos a renunciar a su inesperada estrategia.

El estudio hizo la confirmación que, a partir de la temporada 11, por primera ocasión las partidas tendrán bots. Claramente, será la inteligencia artificial del juego la que tendrá la responsabilidad de manejar a los personajes. De forma afortunada, esta iniciativa no va a estar presente en la modalidad competitiva, así que las personas con mayores habilidades no deberán hacer nada para evitarlos.

TE PUEDE INTERESAR: Una falla en iOS 13 no permite jugar Fortnite y PUBG Mobile

De acuerdo a una declaración de la empresa de Carolina del Norte, los bots "se comportarán de forma similar a los jugadores normales y ofrecerán un método ideal para que los jugadores puedan practicar y mejorar. No habrá robots en los modos competitivos. Nos entusiasma implementar esto para que todos puedan jugar con el nuevo sistema, uno que seguiremos actualizando". Incluso, los bots poco a poco empezarán a desaparecer conforme el jugador mejore sus capacidades en el campo de batalla.

Otro punto que también debemos destacar, y que se encuentra vinculado a la introducción de bots, es que el emparejamiento (matchmaking) de Fortnite actualmente va a tomar en cuenta tu nivel de habilidad. Lo pasado les hará posible descubrir cuando una partida necesita la intervención de personajes controlados por la IA:

"Habrá una mayor probabilidad de que los emparejen con jugadores de habilidad similar y que, a medida que mejoren, sus oponentes también lo harán. Lanzaremos todo esto de forma gradual a los modos principales de Batalla campal en todas las regiones conforme probamos y monitoreamos su rendimiento".

Cabe mencionar que varios usuarios no han tenido duda de expresar su desaprobación a esta propuesta, la verdad es que se trata de un movimiento bien ejecutado por parte de Epic Games. A distinción de lo acontecido con el B.R.U.T.O., esta vez se encuentran evitando perjudicar la experiencia de los veteranos. Si eres bueno en el battle royale, posiblemente no te enfrentes a un bot en ningún momento.