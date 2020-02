Fortnite: El paquete de Harley Quinn podría hacerte perder tus VBucks

El nuevo contenido de la película Aves de Presa llegó a Fortnite en forma de un paquete que incluye 2 skins de Harley Quinn, así como el clásico bate personalizado del personaje y su descomunal mazo, así como los desafíos, sin embargo los usuarios de Battle Royale se dieron cuenta de una falla que afectaba a quien compra el paquete por sólo 2 mil VBucks.

Skins y armas de Harley Quinn

A las pocas horas de que el paquete estuvo disponible, muchos usuarios compraron la novedad de Harley Quinn que a su vez trae picos secundarios, los cuales se activan al completar algunos de los desafíos, y aquí fue donde comenzó la problemática para los jugadores de Fortnite.

Desde Reddit comenzaron las quejas, y es que los jugadores de Fortnite aseguran que sus VBucks se han reducido sin haber realizado ninguna compra adicional, y lo que ha sucedido en común es que al finalizar los desafíos para reclamar el aspecto secundario, vuelve a aparecer el paquete de retos para compra.

Error que cuesta a los usuarios 400 VBucks

Muchos de los jugadores pensaron en que volver a comprar el paquete de Harley Quinn les permitiría volver a realizar los desafíos, terminarlos o mejorar los que habían terminado y además conseguir más XP, pero al momento de volver a realizar la compra, ahora por 400 VBucks, no sucedía absolutamente nada, una gran decepción por parte de Fortnite.

Todos estamos de acuerdo que 400 VBucks dentro de Fortnite no es tanto, sin emabrgo no deberían perderse sin obtener algo a cambio, como ha sucedido con este engañoso paquete de Harley Quinn; si en tu caso lo compraste la primera vez, quizás sea mejor idea esperar a que Epic Games se pronuncie al respecto y así no pierdas tus monedas.

Paquete de Harley Quinn

La comunidad Fortnite ha pedido que todos los que hayan sufrido esta situación hagan saber a Epic a través de los medios que previamente ha dado para reportar los errores, y se espera que los desarrolladores expliquen la situación a la brevedad, por otro lado es importante recordar que el skin de Harley Quinn estará disponible sólo hasta el 17 de febrero.

