Fitbit Charge 4 monitorea tu ritmo cardiaco

Un confinamiento que fuerza a las personas a permanecer en sus hogares no es el mejor momento para un dispositivo de actividad, pero Fitbit debió pensar que el show debe continuar con o sin el confinamiento. Este nuevo dispositivo es el Fitbit Charge 4 y viene con muchas nuevas funciones.

Físicamente, el Fitbit Charge 4 es prácticamente igual al tres; no obstante, no te dejes engañar por la falta de diferencias externas. Para comenzar, por dentro tiene GPS que permite usarlo de forma independiente del teléfono al momento de hacer ejercicio y eso no está nada mal. Su resistencia al agua es de hasta 50 metros, el cual lo hace perfecto para la natación.

Fitbit Charge 4 ¡lo nuevo!

El Charge 4 incluye la última innovación de la empresa, una función denominada “Minutos en Zona Activa”, un nuevo estándar personalizado que se basa en tu frecuencia cardiaca en reposo y edad para monitorear la actividad física que hace que el corazón bombee.

“Nuestra misión siempre ha sido ayudar a las personas en todo el mundo a ser más saludables. En los extraordinarios tiempos de hoy, esa misión es más importante que nunca, pero nos damos cuenta de lo difícil que es enfocarse en la salud y bienestar. Sin embargo, mantenerse en movimiento, comer bien y dormir lo suficiente puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la inmunidad”, dijo James Park CEO y cofundador de la empresa.

“Con los Minutos en Zona Activa, les brindaremos a los usuarios un nuevo estándar personalizado de salud y actividad física para que puedan aprovechar al máximo cualquier actividad que funcione para ellos y ayudarlos a mantenerse motivados”, agregó el directivo.

Charge 4, está disponible por cuatro mil 499 pesos en colores negro y rosewood. Charge 4 está disponible por 5 mil 199 para la edición especial en una exclusiva banda reflejante granito / tejido negro más una banda negra clásica para cambiar fácilmente para ejercitarte o para un look más deportivo.