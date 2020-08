Android recibe el nuevo Firefox Daylight completamente renovado

Firefox Daylight tendrá una nueva interfaz para Android

Después de más de un año de desarrollo, Mozilla lanzó hoy Firefox 79 para Android, con la marca Firefox Daylight. Al igual que Firefox 57 Quantum, Firefox Daylight recibe su propio nombre, ya que marca "un nuevo comienzo para nuestro navegador Android". La nueva versión es un producto completamente renovado, más rápido y más conveniente.

Firefox Daylight incluye una mejorada protección de seguimiento activada de forma predeterminada, una nueva interfaz de usuario, el motor de navegador móvil propio de Mozilla, GeckoView, y una gran cantidad de funciones nuevas.

Mozilla está lanzando el nuevo Firefox para Android a nivel mundial, comenzando en Alemania, Francia y el Reino Unido hoy y en América del Norte a partir del 27 de agosto.

Este navegador tiene alrededor de 200 millones de usuarios activos, según Mozilla, lo que lo convierte en una plataforma importante para los desarrolladores web. Pero ese número ha ido disminuyendo constantemente a lo largo de los años.

Además, en dispositivos móviles, donde es menos probable que los usuarios cambien su navegador predeterminado, Firefox tiene menos del 1% de participación de mercado, según Net Applications. Es por eso que la empresa decidió restablecer su explorador web de Android.

El lanzamiento se produce en un momento difícil para Mozilla, que a principios de este mes anunció el despido de unos 250 empleados, hablamos con el gerente de producto senior de Mozilla, Vesta Zare, sobre el lanzamiento de Firefox Daylight, quien dijo pero querer enfatizar que esto sigue siendo una prioridad, un área de gran interés para, ellos especialmente en los dispositivos móviles.

Mejora en el seguimiento de protección

Durante los últimos dos años, Mozilla ha estado impulsando las habilidades de privacidad de Firefox, especialmente cuando se trata de bloquear rastreadores web.

Otros fabricantes de navegadores han logrado avances similares, una victoria para los usuarios de navegadores, pero un dolor de cabeza para la industria de la publicidad en línea y las empresas que dependen de ella.

En octubre de 2018, Firefox 63 llegó con la Protección de seguimiento mejorada, que bloquea las cookies y el acceso al almacenamiento de rastreadores de terceros. Firefox 65, lanzado en enero de 2019, agregó tres controles de bloqueo de contenido para la función de bloqueo:

Estándar: el predeterminado, donde Firefox bloquea rastreadores conocidos y cookies de seguimiento de terceros en general. Estricto: para personas que desean un poco más de protección y no les importa si algunos sitios fallan. Personalizado: para aquellos que desean un control total para elegir qué rastreadores y cookies desean bloquear.

Firefox 69 llegó en septiembre con la Protección de seguimiento mejorada activada de forma predeterminada y la criptominería bloqueada de forma predeterminada.

Firefox 70 siguió en octubre con las cookies de seguimiento entre sitios de sitios como Facebook, Twitter y LinkedIn bloqueadas bajo la configuración estándar, y Firefox 72 llegó en enero con las huellas digitales bloqueadas de forma predeterminada.

En total, Firefox ahora bloquea 10 mil millones de cookies de seguimiento de terceros, criptomineros e huellas dactilares por día.

Firefox Daylight mejora la protección

Ahora Firefox Daylight activa la Protección de seguimiento mejorada de forma predeterminada en Android, los rastreadores de anuncios se bloquean en el modo Estándar desde el primer momento, pero los usuarios pueden personalizar aún más su configuración de privacidad utilizando las opciones Estricta o Personalizada.

Modo privado

Hablando de privacidad, Firefox Daylight tiene un modo privado mejorado basado en el navegador de privacidad Firefox Focus, ahora se puede acceder al modo privado desde la pantalla de inicio de Firefox, y los usuarios pueden crear accesos directos de navegación privados en la pantalla de inicio de Android.

Esto hace que Firefox Focus sea en gran medida redundante, aunque Zare le confirmó a VentureBeat que Mozilla no tiene planes de acabar con el navegador de privacidad. "Firefox Focus se mantendrá por ahora", dijo Zare.

Interfaz de usuario

El nuevo Firefox para el sistema operativo de Android tiene una interfaz de usuario completamente renovada, lo mejor de todo es que es personalizable.

Puede configurar la barra de URL en la parte superior o inferior (predeterminada), lo que es particularmente útil en teléfonos inteligentes grandes.

Nueva interfaz de usuario en Firefox.

Firefox para Android también facilita el cambio entre los temas Claro y Oscuro, o puede elegir un interruptor automático que siga la configuración de Android para que el navegador cambie al modo oscuro a una hora determinada del día.

También hay una nueva herramienta de marcadores llamada Colecciones, que está diseñada para ayudarlo a organizar y seleccionar búsquedas en línea.

Firefox Daylight te permite compartir Colecciones entre tus dispositivos para que puedas enviar más de una sola pestaña desde tu teléfono a tu computadora, y viceversa. La compañía planea integrar Pocket en la función.

Complementos

Las extensiones de navegador son un gran problema en el escritorio, pero en realidad no están disponibles en los navegadores móviles, excepto Firefox para Android. El nuevo navegador incluye nueve complementos del programa de extensiones recomendadas de Mozilla. Son uBlock Origin, Dark Reader, Privacy Badger, HTTPS Everywhere, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition y Privacy Possum.

Para ser claros, Firefox para Android ya tenía complementos, pero la experiencia fue mala. La forma en que funcionaba antes era que cualquier usuario de Android podía ir a AML e instalar cualquier complemento. Pero a menudo no estaba disponible en Android o no funcionaba bien en Android. Simplemente pensaron que tenía errores y no tuvieron una buena experiencia de usuario o no hizo lo que pretendían. Por eso, querían ser mucho más conscientes de esta implementación e implementar lentamente complementos que hayan superado los parámetros de compatibilidad y seguridad que establecimos.

Firefox fue pionero en complementos (ahora comúnmente conocidos como extensiones) en el escritorio. Mozilla está tratando de hacer lo mismo en los dispositivos móviles, pero llevará tiempo hacerlo bien, dadas las limitaciones de los dispositivos móviles y las consideraciones únicas, como la duración de la batería.

Para fin de año, Mozilla tiene como objetivo tener solo 30 complementos, dependiendo de "qué tan rápido trabajemos con desarrolladores individuales".

GeckoView

En octubre de 2018, Mozilla cambió Firefox Focus para Android a GeckoView, su propio motor móvil. Esto trajo mejoras en el rendimiento, aunque aumentó el tamaño de la aplicación de 4 MB a 38 MB.

Se eligio Firefox Focus para ser el primero en utilizar el nuevo motor GeckoView porque permite una integración más fácil de las conocidas funciones de privacidad de Focus, dijo un portavoz de Mozilla a VentureBeat en ese momento.

En junio de 2019, Mozilla anunció que traería GeckoView, que describe como el "motor de alto rendimiento y habilitación de funciones que impulsa nuestra aplicación Focus", a Firefox. El cambio también permite que Mozilla dependa menos de Google.

Propio motor móvil

Si bien todos los demás navegadores de Android importantes de la actualidad se basan en Blink y, por lo tanto, reflejan las decisiones de Google sobre dispositivos móviles, el motor GeckoView de Firefox garantiza independencia y la de sus usuarios, dijo la compañía en ese momento.

Aparte de los complementos, GeckoView es posiblemente el mayor diferenciador de Firefox en Android. Brave, Chrome y Edge se basan en el motor móvil Blink de Google, mientras que GeckoView le da a Mozilla "total libertad de elección cuando se trata de la implementación de estándares y funciones".

En la práctica, Mozilla dice que GeckoView se traduce en una navegación más rápida para los usuarios (el navegador se carga un 10% más rápido que su predecesor) y un control independiente de las características de privacidad y seguridad que buscan que estén disponibles. De hecho, la protección de seguimiento mejorada no habría sido posible sin GeckoView, dijo Zare.

Lanzamientos rápidos

GeckoView significa que Mozilla podrá lanzar actualizaciones de Firefox para Android más rápido que nunca. Este año, Mozilla cambió las versiones de escritorio de Firefox a una cadencia de cuatro semanas (en comparación con las seis a ocho semanas de sus competidores). En dispositivos móviles, se mantendrá en esa cadencia, pero también podría enviar actualizaciones incluso más rápido en algunos casos.