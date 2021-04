Find My de Apple funciona oficialmente en otros dispositivos

Apple está expandiendo su red Find My para incluir dispositivos de terceros. Algunos de los primeros productos que aprovecharán la herramienta incluyen los auriculares Soundform de Belkin y el rastreador de artículos Chipolo One Spot, que estarán disponibles a principios de la próxima semana.

Una vez que esos productos comienzan a filtrarse a las tiendas, una insignia de "Funciona con Find My de Apple" le indicará que son compatibles con el software de la compañía.

Podrás agregar un dispositivo a través de la pestaña "Elementos" dentro de la aplicación. Al rastrear un accesorio Find My, lo verá en la interfaz de mapa de la aplicación.

También habrá una opción para decirle al dispositivo que reproduzca un sonido para que le resulte más fácil encontrarlo. Además, un modo perdido le permite bloquear un dispositivo en su ID de Apple y evitar que otra persona lo vincule con su cuenta.

Find My de Apple será para todos los dispositivos

Esta app ayudará a otros dispositivos que no son Apple.

La compañía anunció por primera vez que estaba abriendo Find My a fabricantes de terceros en la WWDC 2020. El final de 2020 llegó y se fue con Apple sin proporcionar muchas actualizaciones sobre la expansión.

Luego, durante el pasado fin de semana, la compañía publicó Find My Certification Asst en la App Store. El software permite a los licenciatarios de MFi (Made for iPhone) probar sus dispositivos en la red y enviar los datos que recopilan a Apple para su certificación.

Apple también está publicando un borrador de especificación que permitirá a los marcadores de dispositivos aprovechar la tecnología Ultra-Wideband (UWB) en los iPhones equipados con U1 recientes de la compañía.

La compañía dice que UWB permitirá a las empresas crear experiencias "más precisas y con conciencia direccional" dentro de Find My. La compañía dice que pronto se anunciarán más productos y accesorios habilitados para Find My.

¿Qué es Find My iPhone?

Esta aplicación ayudará a rastrear su teléfono perdido.

Find My iPhone permite al usuario rastrear su iPhone, iPad, Mac o Apple Watch perdido. Si pierde su teléfono celular, puede usar la aplicación Find My en otro dispositivo para ver su última ubicación conocida.

Como te hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, en versiones anteriores de iOS, Find My iPhone y Find My Friends eran aplicaciones independientes. A partir de iOS 13, se combinaron en una sola aplicación que le permite ubicar sus dispositivos y verificar la ubicación de sus amigos y familiares.

Find My iPhone se ha convertido en una forma de hacer que los dispositivos iOS sean menos atractivos para robar. Una vez que la app está habilitada en un iPad, iPhone, Mac o Apple Watch, el dispositivo no se puede desbloquear sin la contraseña de iCloud de la cuenta original.

Para protegerse de perder un iPhone, es importante que active Buscar mi iPhone en su iPhone. También debe encenderlo en su iPad, Mac y Apple Watch.

En su iPhone, vaya a Configuración> Elija su cuenta en la parte superior (donde dice ID de Apple, iCloud, iTunes y App Store). Vaya a Buscar mi.

En la sección superior, asegúrese de que esté habilitado. También puede habilitar "Compartir mi ubicación" para que sus familiares y amigos sepan dónde se encuentra.

Esta función es útil si se tiene en familia habilitado para verificar la ubicación de su cónyuge o hijos. Si tiene un HomePod, querrá habilitar esta función para poder realizar solicitudes personales con respecto a sus datos.

Cómo localizar un iPhone, iPad, Mac, AirPods o Apple Watch

La aplicación te mostrará un mapa donde se mostrará tu objeto perdido.

Si ha perdido su iPhone, es fácil rastrearlo usando la aplicación en otro dispositivo o en iCloud.com. Para comenzar, abra la aplicación Find My, vaya a la pestaña Dispositivos y busque el dispositivo en la lista.

Una vez que ubique el dispositivo en la lista, puede reproducir un sonido, obtener direcciones a sus ubicaciones, marcarlo como perdido o incluso borrarlo. Si el dispositivo está fuera de línea, recibirá comandos una vez que vuelva a estar en línea. Solo debe borrar el dispositivo si no espera poder recuperarlo.

La aplicación Find My también puede ubicar AirPods. Si sus AirPods se pierden y están en algún lugar cercano, puede usar la aplicación Find My para localizarlos. Si sus AirPods están fuera del alcance de sus dispositivos, tienen las baterías agotadas o están en el estuche, la aplicación Find My puede ayudar a mostrar la hora y la ubicación donde se conectaron por última vez.

Si puede encontrar sus AirPods en el mapa, puede hacer que hagan ruido. Esta función puede ser útil si pierdes un solo AirPod en el sofá o en la cama. Si no puede encontrar sus AirPods, podrá ver su última ubicación conocida. Si sus AirPods vuelven a estar en línea, podrá hacer que reproduzcan un sonido.

Cómo deshabilitar Find My iPhone

La app ha ayudado a cientos de usuarios a encontrar su celular o dispositivo Apple.

La desactivación de Find My iPhone solo debe realizarse cuando se vende un dispositivo o se envía para que lo repare Apple. Apple requiere que el servicio esté deshabilitado antes de generar un código de retorno.

Para deshabilitar Buscar mi iPhone, vaya a Configuración> Elija su cuenta> Buscar mi> Desactivar. Para desactivarlo, se verá obligado a autenticar la solicitud utilizando su contraseña de iCloud.

Nuevamente, solo para aclarar, las únicas dos veces que debe deshabilitar el servicio es cuando está vendiendo un dispositivo o cuando lo solicite el Soporte de Apple antes de enviar un dispositivo para su reparación.

Si un iPhone, iPad, Mac o iPad está bloqueado con una cuenta de iCloud, la única forma de desbloquearlo es con la contraseña de la cuenta o poniéndose en contacto con Apple. Apple solo desbloqueará el dispositivo si puede proporcionar el comprobante de compra original que coincida con el número de serie del dispositivo.

La política de Apple es proteger contra el robo de dispositivos. Si no recuerda la contraseña de la cuenta, puede restablecerla utilizando la dirección de correo electrónico vinculada a la cuenta.

