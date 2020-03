Filtran primeras imágenes del Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

La realidad es que el videojuego Call of Duty: Modern Warfare 2 es reconocido por ser uno de los mejores FPS (juegos de acción en primera persona) que salió a la luz en la generación pasada. Su antecesor, también aplaudido por la comunidad y prensa especializada, presentó una remasterización dos años atrás para impulsar el lanzamiento de Infinite Warfare. Lo que nos hizo pensar que era cuestión de tiempo para que Activision también tuviera en planes remasterizar la segunda entrega en algún tiempo y todo parece indicar que nos encontramos muy cerca de esto.

Un minero de datos de Reddit halló que la última actualización de Call of Duty: Modern Warfare, la cual tuvo su lanzamiento en esta semana, oculta la portada y un banner del videojuego Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, tema que ha generado los rumores sobre su inminente disponibilidad. Te mostramos la imagen a continuación:

Filtran primeras imagenes del Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Filtran primeras imagenes del Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

¿Desaparecerá el modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2?

Cabe mencionar que solo hacen referencia al modo campaña, haciéndonos pensar que el multijugador quedaría fuera en esta ocasión. Sin duda esto no sería una sorpresa, pues Activision está enfocada en actualizar los contenidos de la sección en línea de Call of Duty: Modern Warfare. Este último, a causa de su formato por temporadas y el Pase de Temporada, tiene la obligación de actualizar sus contenidos de forma constante.

Después del descubrimiento se ha originado la siguiente duda: ¿Se distribuirá como un DLC de Modern Warfare? Es bastante extraño que el material se encuentre oculto en el dicho videojuego. Otro factor que añade credibilidad a la filtración es que en Europa y Corea del Sur ya clasificaron la remasterización en las últimas semanas, por lo que su anuncio oficial estaría muy cerca. La tercera temporada de Modern Warfare empezará en poco más de una semana, así que podrían tomar como oportunidad este acontecimiento para empezar con la campaña de promoción.

TE PUEDE INTERESAR: Call of Duty: Warzone; nueva modalidad ‘Solo’, el Battle Royale definitivo

Filtran primeras imagenes del Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Finalmente, Call of Duty tiene mucha popularidad actualmente, especialmente por el éxito total de Warzone, su battle royale gratuito. En tan solo 10 días llegó a los 30 millones de jugadores, un dato asombroso que destrozó los récords de PUBG, Fortnite y Apex Legends. Por si esto no fuese suficiente, una semana atrás The Gaming Revolution anunció que el nuevo juego de la franquicia va a ser un reboot de la saga Black Ops. Pese a esto, seguiríamos viendo personajes importantes como Alex Mason y el Sargento Frank Woods.