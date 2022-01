Filtran precios de los nuevos iPhone 14, 14 Max, 14 Pro y 14 Pro Max

Los precios de los nuevos modelos van desde 799 hasta 1,199 dólares.

Fue apenas en octubre del año pasado que Apple presentó al público la nueva generación del iPhone y ahora ya se empiezan a revelar algunos detalles de la próxima entrega de estos populares teléfonos celulares, los cuales podrían sufrir un considerable aumento de precio.

De acuerdo a reportes que el insider Leak Apple Pro compartió en redes sociales, el iPhone 14 tendrá un costo de 799 dólares ($16,284 MX), mientras que el iPhone 14 Max, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max costarán 899 dólares ($18,324 MX), 1099 dólares ($22,401 MX) y 1199 dólares ($24,439 MX) respectivamente.

Apple aplicará un aumento de precio en sus nuevos y tan esperados teléfonos celulares.

Cabe destacar que el aumento sería solamente de 100 dólares ($2,038 MX) y podría deberse a las mejoras que se ofrecerá al público en la generación 14. Sin embargo, es importante considerar que dicha información es un rumor que no ha sido confirmado por la compañía Apple.

Novedades del iPhone 14?

La nueva versión podría traer grandes cambios fabulosos para los amantes de Apple.

La Verdad Noticias te informó anteriormente que posibles detalles del diseño de iPhone 14 se filtraron en línea. Entre ellos se destaca que una versión Max estaría llegando para reemplazar la versión mini. Asimismo, se dice que el iPhone 14 y el iPhone 14 Max tendrían una pantalla con notch de 6.06 y 6.07 pulgadas respectivamente.

Mientras que el IPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max prescindirían del notch para ofrecer una pantalla perforada, la cual destacara por tener un nuevo sistema de reconocimiento facial. Asimismo, la cámara contaría con 48 megapíxeles, una tecnología pixel binning y se podría grabar vídeos 8K.

Otros rumores aseguran que el Touch ID regresaría integrado bajo la pantalla y podría tratarse de la primer terminal en apostar por la eSIM. Sin embargo, el diseño y las mejores oficiales podrán ser conocidas en el evento anual de Apple, el cual podría celebrarse en septiembre del 2022.

¿Quién creó la marca iPhone?

La marca de teléfono se ha convertido en una de las más asediadas de todo el mundo.

Hace unos días te dimos a conocer que se cumplieron 15 años de que Steve Jobs presentó su mejor producto al mundo en 2007: el iPhone. Desde su debut en el mercado y hasta la fecha existen 33 modelos de este popular teléfono celular: 1.ª generación, 3G, 3GS, 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs, Xs Max, Xr, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2ª gen, 12, 12 Mini, 12 Pro , Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro y Pro Max.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotograf Iacute;as: Redes Sociales