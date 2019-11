Filtran fecha de lanzamiento del "modo zombies" de Call of Duty: Mobile

La realidad es que Call of Duty: Mobile ha sido el juego móvil con mejor lanzamiento en toda la historia de los juegos móviles y, esto será aprovechado por Activision y Tencent, ya que lo están actualizando con nuevo contenido. Cuando jugamos la primera versión ya hace un tiempo atrás contaba con un modo zombies, el cual no teníamos en el lanzamiento oficial de Call of Duty: Mobile, pero ahora ya conocemos la fecha.

El perfil oficial de Call of Duty: Mobile informó por medio de un tweet que el modo zombies llegará a la plataforma el 22 de noviembre, es decir, faltan solo tres días. Sin embargo, no se han filtrado muchos detalles sobre este tema, como por ejemplo los mapas que estarán disponibles, pero por lo que pudimos probar en ese tiempo ya tenemos una idea de qué podrá llegar.

Cabe recordar que el primer juego que incorporó el modo zombies cooperativo fue Call of Duty: World at War, el equivalente a la quinta entrega de consola. Después, otros juegos que fueron desarrollados por Treyarch optaron por el mismo formato, hasta el Modern Warfare nuevo, que no lo posee y tampoco se espera que lo integre por conservar la experiencia realista por la que apuesta el juego.

Por lo que pudimos ver en la versión primigenia del juego, cuando llevaba el nombre de Call of Duty: Legends of Wars, el modo zombies no cambia mucho de lo que observamos en las consolas. De manera similar, es un sandbox en el que tendremos que sobrevivir a oleadas cada vez más gandes de zombies e ir cumpliendo objetivos como encender un motor para obtener luz, abrir puertas, etc.

