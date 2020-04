Filtran fecha de lanzamiento de los juguetes LEGO de Super Mario

Los juguetes LEGO de Super Mario al fin tienen fecha de lanzamiento. Luego de estar escuchando especulaciones y rumores por un mes, LEGO finalmente ha dado a conocer que esta colaboración enfocada a celebrar el 35 aniversario de Super Mario Bros saldrá al mercado el próximo 1 de agosto.

Cabe mencionar que este producto saldrá con el nombre oficial de LEGO Super Mario Adventures y contaremos con varios set disponibles el día de lanzamiento. No obstante, el más primordial es Mario Starter Course, el cual va a ser esencial para que las expansiones trabajen de manera correcta. El curso inicial tiene incluida la figura interactiva de Mario, así como 7 tipos de "ladrillos de acción" que no se hallarán en ningún otro conjunto, y va a llegar al mercado con un precio de $59.99 dólares.

¿Qué otros sets tendremos de Super Mario?

Los otros dos sets ampliarán tu experiencia de forma significativa. Los primeros en darse a conocer son: Piranha Plant Power Slide Expansion Set y Bowser’s Castle Boss Battle Expansion Set, los cuales tendrán un precio de $29.99 y $99.99 dólares, respectivamente. Estos tienen la descripción de modulares, lo que hace pensar que los jugadores pueden generar sus propios niveles con las distintas partes.

Acompañado a estos sets, se va a llevar a cabo el lanzamiento de una app móvil gratuita que va a mejorar la experiencia, ya que reportará los puntajes, e incentivará y apoyará a la reconstrucción de circuitos e incluso va a ser un "foro seguro para compartir ideas con amigos".

Por el momento, ya puedes realizar tu pre-orden aquí. Es importante resaltar que esto no va a ser lo único que Nintendo tiene pensado para el 35 aniversario de Super Mario, pues de igual forma anunció colecciones de ropa con Uniqlo y Levi's.