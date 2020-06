Filtran el primer gameplay del nuevo Call of Duty: Black Ops Cold War

En el mes de mayo, distintos medios anunciaron Call of Duty: Black Ops Cold War, la próxima obra de la popular franquicia de Activision. Incluso, recientemente surgieron rumores que señalaban que sería uno de los juegos dados a conocer en el primer evento de la PlayStation 5, el cual se suspendió a causa de las protestas en Estados Unidos. A pesar del misterio, un supuesto gameplay del juego se filtró en internet, todo parece indicar que pertenece a su modo multijugador.

¿Es real o no este gameplay?

Activision ha empezado a pedir el retiro del material en YouTube y Twitter. Sin embargo, en Reddit aún se puede encontrar. El primer responsable en filtrarlo fue el usuario de Twitter Mark Walshburg, quien aseguró que hablamos de un gameplay de una versión pre-alpha de Call of Dut: Black Ops Cold War. Aunque no detalló si está funcionando en consolas o en ordenador.

Lo pasado resulta atractivo ya que también tendrá su llegada a la PS5 y Xbox Series X. Un Call of Duty que se estrena en una nueva generación siempre producirá expectativas, y con Call of Duty: Black Ops Cold War no ha sido una excepción. Al ver el video, te das cuenta que aún falta trabajar en varios elementos visuales, como la app de texturas. Por el diseño del escenario, es muy posible que estemos frente a un mapa del modo multijugador.

De acuerdo a reportes surgidos en reciente tiempo, Call of Duty: Black Ops Cold War será un reboot de la exitosa saga Black Ops. El juego dejará la ambientación en el futuro para volver al periodo de la Guerra Fría. Esta contempla la Guerra de Vietnam. De igual manera, se prevee el regreso de personajes icónicos para la franquicia, tales como Alex Mason y el sargento Frank Woods.

En cuanto a la historia, todo parece ser que continuarán la estrategia de Modern Warfare. Lo que significa que nos contarán los aspectos más fuertes y complicados de la guerra, a tal grado de crear cuestionamientos morales en los jugadores. También se trata de que la narrativa se vivirá desde distintas perspectivas. Tendrá como objetivo mostrar cómo se vive el conflicto sin quitarle importancia a las historias de los bandos contrarios.