Filtran el código fuente de la primera Xbox

De acuerdo a un informe, el código fuente de la primera consola de Xbox se ha filtrado en internet a lado del núcleo del sistema operativo, dejando así la posibilidad de que algunas personas empiecen a desarrollar algunos emuladores.

El medio The Verge informa que el código que se ha filtrado es genuino y ya tiene un tiempo circulando de forma privada entre varios usuarios. También se señala que Microsoft está enterado de este tema, no obstante, por el momento no se han tomado cartas en el asunto ni se ha informado por medio de un comunicado oficial.

En esta filtración también está incluido el kit de desarrollo de la Xbox, documentación, emuladores y entornos de compilación. Cabe mencionar que esto no es algo nuevo, pero con el simple hecho de que esté involucrado el kermel del sistema operativo lo cambia todo para esas personas que se enfocan a crear emuladores, mismos que hasta el momento no han conseguido reproducir de forma correcta los juegos.

Xbox ya había pasado por esto

Es importante mencionar que no es la primera ocasión que Xbox debe afrontar este tipo de hackeos, pues hay que recordar que en un principio el diseño de la consola dejó que se desarrollarán chips que conseguían ejecutar copias ilegales de los juegos. Esto lo solucionaron al banear a los usuarios que alteraban su aparato, una vez que estos se conectaban a Xbox Live.

Por otra parte, la filtración del código fuente deja ahí la posibilidad de tener acceso a todo el catalogo que expuso Xbox en sus inicios gracias a los distintos emuladores que puedan ir apareciendo, justo en un tiempo en que todo apunta que Microsoft continuará apostando por la retrocompatibilidad con su consola de nueva generación, la Xbox Series X.