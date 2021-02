Filtran contraseñas de Gmail, Outlook, NETFLIX; así puedes saber si eres víctima

Ha ocurrido una de las mayores filtraciones de datos personales de la historia, casi 3 mil 300 millones de contraseñas han sido liberadas luego de un gran ataque por parte de hackers, por lo que seguramente pudiste ser una de las tantas víctimas.

El delito cibernético pudo darse por medio de una nueva brecha de seguridad que permitió a hackers robar correos y contraseñas de distintos servicios entre los que se encuentran Netflix, LinkedIn, Bitcoin y por supuesto accesos al correo electrónico de Gmail, Outlook y Hotmail.

La lista ha sido publicada en foros online en donde se encuentran disponibles el correo y contraseña de los usuarios.

Cybernews mencionó que en 2017 ya había ocurrido una filtración similar en la que se robaron accesos de 1,400 millones de cuentas.

Peligro del robo de datos

El problema es que en el caso de servicios como Gmail, Outlook y Hotmail se pueden tener accesos no solo para el correo electrónico, sino también para otros servicios ligados a la cuenta de Google y Microsoft como teléfonos Android, computadoras con Windows y ChromeOS, Xbox, Netflix, etc.

Pero la situación es demasiado complicada y muy riesgosa ya que muchos usuarios acostumbran a utilizar la misma contraseña para distintos servicios, por lo que el hecho de que una sola cuenta y contraseña se filtren puede poner en riesgo la información en distintas plataformas.

¿Cómo saber si tus datos se han filtrado?

Para validar si tus credenciales se han puesto a la venta ingresar al siguiente enlace y colocar tu correo electrónico de Gmail, Outlook, Hotmail, o cualquier otro que utilices para iniciar sesión en servicios como Netflix, LinkedIn y otras redes sociales.

Si tu información está comprometida entonces lo más recomendable es cambiar la contraseña lo antes posible.

Es muy importante no usar la misma contraseña para más de 1 servicio, e incluso lo mejor es tener un gestor de contraseñas que te permita crear y almacenar unas más seguras para que no tengas que recordarlas al momento de iniciar sesión y así no expongas todas tus cuentas en caso de una filtración.

Las peores contraseñas

A finales de 2020 NordPass realizó un estudio donde expuso las peores contraseñas utilizadas en 2020 y la más común es utilizar: 123456, password, 123456789, qwerty, abc123, password1, etc.

Otro punto importante es activar la verificación en 2 pasos en todos los servicios donde sea posible, y en el caso de Google, Microsoft, Facebook y Twitter se puede hacer de forma rápida y sencilla.

