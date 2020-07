Far Cry 6 podría ser una precuela de Far Cry 3 y contaría la historia del origen de Vaas

Algunos jugadores que esperan la presentación de Ubisoft's Far Cry 6 han descubierto una posible conexión con la entrada más querida de la franquicia. Lanzado por primera vez en 2012, Far Cry 3 estableció las bases para cada entrada en la franquicia en el futuro.

Estableció la necesidad de villanos más grandes que la vida, lugares exóticos e historias sinuosas para unir mientras permanecen solos. Una de las principales razones del éxito del juego es Vaas Montenegro, el villano inicial de la aventura que capturó los corazones y las mentes de todos los que exploraron las Islas Rook.

La influencia de Vaas en la franquicia en el futuro es innegable. Tanto Pagan Min como Joseph Seed hablan directamente con el jugador de una manera similar a Vaas, creando una especie de amistad antagónica. Nunca funciona tan bien como con Far Cry 3, pero es una forma siempre atractiva de contar una historia.

Aún así, parece que la franquicia no puede escapar de su gran salto, y cada pequeña conexión entre las entradas es apreciada por una determinada sección de la base de fans. Los fanáticos siempre han querido que el personaje regrese después de su salida temprana en Far Cry 3, y es posible que solo estén cumpliendo su deseo de una manera indirecta.

En Reddit, Stubub y otros fanáticos se han dado cuenta de que el niño que aparece en la carátula recientemente revelada de Far Cry 6 comparte un rasgo peculiar con Vaas. Particularmente, tanto el niño como Vaas tienen un espacio en la ceja derecha exactamente en el mismo lugar. También parecen tener tonos de piel muy similares, y la línea de tiempo coincidiría.

Fay Cry 6: Historia del villano Vaas

Las filtraciones de Far Cry 6 apuntan al juego que tendrá lugar en los años 80, lo que inicialmente condujo a una línea completa de especulaciones con temas de Blood Dragon. Sin embargo, ese período de tiempo encajaría como una precuela de Far Cry 3, mostrando al pirata cobarde a una edad temprana, tal vez antes de que su famosa locura se haya apoderado.

Luego, está el asunto del otro hombre en la caja de Far Cry 6. Ubisoft ya ha confirmado que Giancarlo Esposito es el gran mal de Far Cry 6, y parece ser el niño más grande que podría ser Vaas. El reclamo más popular de Giancarlo a la fama actualmente es Better Call Saul, un spin-off de Breaking Bad que incluso podría haber superado a su progenitor en popularidad.

Fay cry 6 se estrena el 18 de julio.

Otro actor en Better Call Saul es Michael Mando, un actor que tuvo una actuación destacada antes del popular drama. Eso es, por supuesto, Far Cry 3, donde prestó su imagen y personalidad al ícono de la locura desenfrenada que los jugadores conocen como Vaas Montenegro.

¿Es una extralimitación apoyarse en la conexión Breaking Bad cuando se trata de Far Cry 6? Es posible, pero también es posible que un actor estrella pueda responder por su coprotagonista y poner en marcha algo que los fanáticos han querido durante años.

No es ningún secreto que Michael Mando ha querido volver al papel de Vaas, y con la recepción crítica mixta de Far Cry 5, parece que es el momento adecuado para darles a los fieles de Far Cry la historia que han estado pidiendo.