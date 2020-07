Far Cry 6: Pronto se dará el anuncio del lanzamiento del esperado juego

Tras una serie de recientes rumores y relativamente creíbles, sobre el desarrollo continuo de Far Cry 6 de Ubisoft, es probable que un anuncio oficial del juego llegue relativamente pronto

Después de todo, ha pasado casi un año y medio desde Far Cry New Dawn, y más de dos años desde Far Cry 5. Un lanzamiento de Far Cry 6 de próxima generación es una posibilidad clara, por supuesto, ya que es una de las franquicias más grandes de Ubisoft.

Rumores creíbles recientes sobre Far Cry 6

Los rumores sobre Far Cry 6 comenzaron a circular en línea en febrero después de que el conocido periodista Jason Schreier declarara que Ubisoft estaba trabajando en Assassin’s Creed y Far Cry. En ese momento, estaba anulando los rumores de que un proyecto en desarrollo en Ubisoft podría ser una nueva celda Splinter. Schreier tiene una larga historia de filtraciones precisas e información privilegiada. Como tal, es una predicción segura de que Far Cry 6 está actualmente en desarrollo. De hecho, no sería una sorpresa si el juego se desarrollara incluso antes del lanzamiento de Far Cry New Dawn.

Sin embargo, los rumores de Far Cry 6 resurgieron recientemente, incluso que el día 12 de julio de 2020 se darán más detalles. En una entrevista reciente, el actor Giancarlo Esposito dejó escapar que había estado trabajando en un juego aún no anunciado. "Este videojuego lo hice", afirmó, en una entrevista con Collider; "Lo que va a ser enorme. Realmente no puedo mencionar ".

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Un artículo ahora eliminado de GameReactor UK afirmaba que Esposito realmente interpretaría al villano en Far Cry 6. Actualmente no está claro por qué se eliminó este artículo. Vale la pena tener en cuenta que, si bien podría haberse eliminado porque la información estaba bajo embargo o algo así, es igualmente posible que fuera pura especulación sin ninguna base.

Sin embargo, los fanáticos podrían descubrir la verdad muy pronto. El evento en línea de Ubisoft Forward tendrá lugar dentro de unos días, el 12 de julio. Los fanáticos esperan que ese evento se centre principalmente en Assassin’s Creed: Valhalla. Aunque, un primer anuncio para Far Cry 6 no sería una sorpresa total.

Después de todo, Valhalla se lanzará antes de fin de año. Cabe destacar que los dos últimos juegos de Far Cry se lanzaron en marzo y febrero, respectivamente; no sería inconcebible ver un lanzamiento de Far Cry 6 de próxima generación a principios de 2021 si Ubisoft planea montar la ola del lanzamiento de las consolas de próxima generación con más de un lanzamiento.