Far Cry 6: PlayStation Store anuncia el lanzamiento para 18 de febrero 2021

La PlayStation Store de Hong Kong filtró la existencia de Far Cry 6, diseño de caja con su portada, fecha de lanzamiento y la confirmación de una versión de próxima generación.

Aquellos que compren la versión actual del juego pueden esperar una actualización gratuita para PS5 y Xbox Series X "cuando esté disponible", que podría ser una indicación de que la versión de próxima generación tendrá una fecha de lanzamiento diferente.

Según PlayStation Store se lanzará el 18 de febrero de 2021

En cualquier caso, aquellos que pre-ordenen pueden tener en sus manos el arma especial Discos Locos y una piel para el Chorizo, aunque no está claro quién es exactamente eso en este momento.

En Far Cry 6, los jugadores tomarán el control de Danji Rojas, que es un guerrillero y yaran local que se rebela contra el régimen autoritario de Anton en Yara. Al estilo típico de Far Cry, los jugadores de Far Cry 6 podrán fabricar armas y utilizar una variedad de vehículos, así como "hacerse amigo de Amigos" y obtener ayuda de la organización Fangs for Hire. Según los informes, Far Cry 6 tendrá el mundo abierto más grande de todos los juegos de Far Cry hasta la fecha, con jugadores que exploran selvas, playas, ciudades y más.

La filtración de Far Cry 6 PlayStation Store también confirma que el juego admitirá el modo multijugador en línea para hasta dos jugadores, lo que está alineado con los juegos anteriores de la serie. Es lógico que las funciones cooperativas / multijugador en línea de Far Cry 6 probablemente sean muy similares a lo que se vio en Far Cry 4 y 5, por lo que los fanáticos aún deben esperar que el juego sea principalmente una experiencia para un solo jugador.

Far cry 6 leaked trailer.

Watch it fast before it get deleted. pic.twitter.com/hYuYrkn81o — Xero Play (@xero_play) July 11, 2020

Afortunadamente, los fanáticos de Far Cry no deberían tener que esperar mucho para obtener la confirmación oficial del juego. Es muy probable que el próximo evento de Ubisoft Forward el 12 de julio sea donde se anuncie el juego, con Ubisoft posiblemente compartiendo aún más detalles de lo que se incluye en la filtración de Far Cry 6. Esperemos que el evento incluya algunas aclaraciones sobre cuándo estarán disponibles las versiones de próxima generación de Far Cry 6, y si comparten la fecha de lanzamiento de la generación actual o no.

Según la filtración, Far Cry 6 se lanzará el 18 de febrero de 2021 para PC, PS4 y Xbox One, con las versiones de PS5 y Xbox Series X en desarrollo también.