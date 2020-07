Far Cry 6 Incluye al perro salchicha asesino “Chorizo”

Chorizo es un perro salchicha parapléjico que ayudará a los jugadores en Far Cry 6 durante su viaje y matará enemigos con amabilidad.

Chorizo en Far Cry 6 sigue la tendencia de los adorables animales de la serie. Far Cry 5 incluye Cheeseburger, el oso, Peaches, el gato salvaje y Boomer, el perro. New Dawn incluía un jabalí. Chorizo se unirá a Fangs for Hire, también conocido como "Amigos" en Far Cry 6, junto con otros animales no anunciados.

Este pequeñín es Chorizo y será nuestro compañero en #FarCry6

Si bien al principio, pensamos que este lindo perro salchicha era un bono de pre-pedido, no es el caso. Sin embargo, los jugadores que reserven Far Cry 6 obtendrán un aspecto único de "Libertad" para el Chorizo. El personaje en sí está incluido para todos los propietarios del juego.

Far Cry 6 fue anunciado anoche durante el evento Ubisoft Forward. El juego se desarrolla en una ciudad ficticia de Cuba mientras los jugadores eliminan a un poderoso dictador llamado Anton Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito. El juego se lanzará el 28 de febrero de 2020 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Stadia.

Los jugadores podrán jugar como Dani Rojas, un hombre o una mujer, un Yaran local arrasado en una revolución contra Anton Castillo. Como Dani, los jugadores se convertirán en guerrilleros y explorarán y unirán a toda una nación isleña, desde exuberantes selvas hasta la capital de Yara, Esperanza. Para tener éxito contra el poder abrumador del régimen de Anton, los jugadores deberán ser ingeniosos ya que emplean un arsenal de nuevas armas únicas, vehículos y colmillos de alquiler como Chorizo, el perro más lindo sobre ruedas.