Far Cry 6: Impresionante evento de lanzamiento

Far Cry 6: Actualizaciones importantes en la fecha de lanzamiento

La primera temporada de Far Cry fue creada por Crytek para lanzar su software CryEngine, y se lanzó en marzo de 2004. Por otro lado, Ubisoft recibe todos los derechos para obtener la Franquicia y desarrollar todo este proceso.

Ubisoft Montreal maneja el desarrollo y la creación junto con la asistencia de otros estudios satélite de Ubisoft.

Gameplay

Hay algunos juegos modificados basados en esta serie, como CryEngine. Este último también ayuda a abrir el mundo del juego.

Hay alrededor de cinco primeros juegos de la serie, junto con unas tres versiones independientes, el primer juego está desarrollado para Microsoft Windows, y también hubo numerosos puertos de consolas de videojuegos.

La primera temporada de este programa fue creada por Crytek

¿En qué plataforma se lanzó Far Cry Six?

No hay información sobre Far Cry Six y sobre qué plataforma se está ejecutando. Google es el mayor defensor de Far Cry y, muy posiblemente, se lanzará solo por ahí.

Fecha de lanzamiento de Far Cry 6

Como todos somos conscientes de la situación y del COVID - 19, los usuarios golpearon a los cineastas y productores del programa.

Por lo tanto, no está confirmado cuándo se lanzará. Sin embargo, se rumorea que Far Cry 6 se lanzará antes de abril de 2020. No está confirmado, pero esperamos que se lance antes de esta fecha.

Te puede interesar: ¡Gamer! Far Cry 6 llegará a PS5 y con Giancarlo Esposito

¿Cuándo obtendremos más información sobre Far Cry 6?

Según un informe de una fuente autenticada, podemos esperar toda la información detallada sobre Far Cry 6. En un evento que tendrá lugar el 12 de julio de 2020, alrededor de las 3 PM. En este caso, los creadores revelarán todos los detalles pertinentes a Far Cry 6. Por lo tanto, debe mantenerse conectado para obtener más actualizaciones sobre su Far Cry 6 favorito.