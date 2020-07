Far Cry 6: El GRAVE error de Far Cry 5 que debe eliminarse en la nueva entrega

Far Cry 6 necesita evitar el grave error de Far Cry 5 cuando sea lanzado el próximo año. Far Cry 5 no es solo el juego de la saga más vendido hasta la fecha, sino el juego de Ubisoft más vendido de la generación. Sin embargo, también es el más divisivo, y no solo por su entorno "controvertido" y su "culto religioso" mal realizado.

Todos están de acuerdo en que New Dawn es bastante malo, pero también están de acuerdo en que pese a que también tiene sus puntos brillantes, Primal es un poco decepcionante. Mientras tanto, se entiende ampliamente que Far Cry 3 es la mejor entrada de la serie. No muy lejos están Far Cry 4 y Blood Dragon. Mientras tanto, Far Cry y Far Cry 2 están en algún lugar en medio de todo esto.

Para interrumpir este ranking ampliamente aceptado por la comunidad de jugadores llega Far Cry 5. Para algunos, se trata del mejor título de la franquicia, mientras que muchos otros lo ubican junto a New Dawn como parte de lo peor.

Lo que no debe suceder en Far Cry 6

Parece ser bastante obvio que el juego tiene muchos defectos, ya sea por la historia que a veces carece de sentido, del mundo exterior obsoleto o del diseño anticuado, hay muchos puntos negativos que podemos señalar sobre el juego.

Uno de los errores más criticados es la falta de conexión de los sucesos de la trama

También está el asunto de su protagonista silencioso. Los protagonistas silenciosos simplemente no encajan en el mundo de Far Cry. En los juegos de rol, todo se trata de la personalización del personaje y la toma de decisiones narrativas que permite imponerse sobre el personaje, y en estos casos los tipos callados como protagonistas están bien, pero en un juego como Far Cry existen varias razones por las que representan un problema.

Por un lado, hacen que la escritura del diálogo y la realización del personaje sean mucho más difíciles. Luego, pueden arruinar escenas. En Far Cry 5, los protagonistas silenciosos no solo conducen a muchas pausas que se sienten poco naturales, flujos de conversación incómodos y momentos de inmersión que se rompen, sino que erosionan la escritura del juego porque los personajes tienen que tener en cuenta tu silencio, lo que a menudo conduce a líneas cursis sobre ser "el tipo silencioso". También significa que vas a experimentar muchos puntos de conversación unilaterales y largos

A diferencia de Far Cry 3 y Far Cry 4, en este juegas como un personaje que puede ser adaptado a tu gusto, lo cual explica las razones para el protagonista mudo. ¿Por qué no tener ambos? Muchos juegos ofrecen ambos modos de juego. Además, no es como que un término medio valga la pena.

Las opciones de personalización son limitadas, nunca ves a tu personaje debido a la perspectiva en primera persona, y casi no hay momentos que definan al personaje. El resultado es que estás jugando una versión vacía de los protagonistas anteriores de Far Cry.

Lo que empeora las cosas es que nadie pidió estas modificaciones en primer lugar. Con suerte, ahora que el juego ha recibido muchas críticas sobre sus decisiones de diseño, Ubisoft estará planeando no repetir los mismos errores con Far Cry 6.