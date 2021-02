Fanáticos de Alexa pueden votar qué dispositivo fabricará Amazon

En el período previo al lanzamiento rápido del Echo Show 10 el 25 de febrero, Amazon ha presentado un trío de dispositivos Alexa experimentales nunca antes vistos que podrían llegar al mercado en el futuro.

El esquema apodado The Amazon Build It Program, permite a los fanáticos de Echo votar con sus billeteras qué dispositivo inteligente lanzará el gigante minorista a continuación.

La forma en que funciona es que Amazon presenta una selección de ideas conceptuales que aún no han salido al mercado. Si a los clientes les gusta el aspecto de estos productos, pueden reservarlos. Siempre que el dispositivo de Alexa alcance una cierta cantidad de pedidos anticipados en una fecha específica, el producto se fabricará.

Piense en el esquema como Kickstarter o GoFundMe, pero tiene la garantía de recuperar su dinero o recibir el producto terminado.

Votación de bajo riesgo pero con alta recompensa.

Amazon dice que los clientes solo cobrarán si el producto cumple con su objetivo de pedido anticipado, y los primeros usuarios son los primeros en hacerse con el nuevo y brillante dispositivo. Amazon describe el esquema como de "bajo riesgo" pero "alta recompensa".

Amazon presentará productos para que fans elijan

En una publicación de blog que describe el programa Build It, Amazon dijo: "La idea es simple: le presentaremos periódicamente algunos de nuestros conceptos favoritos y usted nos dirá cuáles desea que se compilen al realizar un pedido anticipado.

"Si un concepto alcanza su objetivo de pedido anticipado en 30 días, comenzaremos a construirlo, y los seguidores como usted estarán entre los primeros en tenerlo en sus manos. Cuando realice un pedido anticipado, bloqueará un precio, y solo se le cobrará cuando el producto se envíe. Si no se cumple el objetivo de pedido anticipado, el producto no se fabricará y no se le cobrará. Es de bajo riesgo, alta recompensa y muy divertido. "

La Verdad Noticias supo que el primer lote de ideas conceptuales de Amazon se ha revelado y está listo para preordenar, con la fecha límite para realizar un pedido el 19 de marzo.

Los tres productos de Alexa que Amazon ha presentado son una impresora de notas adhesivas inteligente, una báscula de nutrición inteligente y un reloj de cuco inteligente.

Con la impresora Smart Sticky Note, puede pedirle a Alexa que imprima notas estilo post-it. El dispositivo imprime listas de compras, listas de tareas, recordatorios y eventos del calendario e incluso rompecabezas. La impresora no necesita cartuchos de tinta, ya que utiliza tecnología térmica y Amazon dice que los rollos de papel son fáciles de rellenar.

