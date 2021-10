Fallas en instalaciones de Facebook impiden a empleados solucionar la caída

Mientras el mundo espera respuestas por la caída de Facebook y sus aplicaciones de este lunes, se ha dado a conocer que algunos empleados de la compañía no han podido ingresar en las instalaciones para solucionar los problemas debido a una falla de seguridad.

Según la reportera de The New York Times, Sheera Frenkel, una fuente de Facebook le dijo a través de una llamada telefónica que los empleados no pudieron ingresar en el edificio esta mañana para evaluar la magnitud del apagón porque “sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas”.

Hasta el momento no han surgido nuevos detalles que aclaren la causa de la caída global de la compañía propiedad de Mark Zuckerberg, pero se especula que pudo tratarse de un error en el Border Gateway Protocol (BGP).

‘Día libre’ para empleados de Zuckerberg

La compañía aún no ha hecho un anuncio oficial sobre los acontecimientos de este lunes.

El periodista Ryan Mac describió la situación como algo parecido a un ‘Día de nieve’, o día libre para los empleados de Facebook, pues incluso las herramientas de comunicación interna de la compañía resultaron afectadas este lunes.

“La caída en los servicios y aplicaciones de Facebook no es solo para el público, sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también fueron afectadas. Nadie puede hacer ningún trabajo. Algunas personas con las que he hablado dijeron que este es el equivalente a un ‘snow day’ en la compañía”, explicó el reportero de tecnología de The New York Times.

Facebook se cae

Los apagones en Facebook comienzan a ser recurrentes.

Facebook y sus aplicaciones sufrieron una caída este lunes 4 de octubre, provocando que millones de personas se quedaran sin los principales servicios de comunicación alrededor del mundo.

Facebook, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp y Oculus empezaron a mostrar mensajes de error cerca de las 10:40 de la mañana, y cinco minutos después Facebook había desaparecido de Internet.

A través de su cuenta de Twitter, Facebook anunció que estaba al tanto de la caída de su red y aseguró que ya estaba trabajando para “volver a la normalidad lo más pronto posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente”.

