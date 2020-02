Facebook ya tiene modo oscuro, pero sólo en la versión Lite en Android

Esta nueva versión estable con el modo oscuro ya está disponible para todos los usuarios de Android que tengan la versión Lite de Facebook después de que la red social tuvo esta opción como prueba durante un tiempo, y varios usuarios comenzaron a circular las capturas de pantalla de como se ve la app en modo oscuro, pero con el problema de que no todos los que contaban con la prueba tenían la versión completa.

Modo oscuro de Facebook Lite

Ahora Facebook volvió a lanzar el modo oscuro, pero en esta ocasión es oficial y en una versión totalmente estable, es decir, la versión completa, sin embargo no todo es felicidad, porque este lanzamiento sólo está disponible por el momento en la app Lite, pero eso sí, en todo el mundo.

FaceBook Lite oscuro en Android

Por otro lado el modo oscuro de Facebook no es negro, como su nombre lo dice, sólo no es claro, es una tonalidad de gris como una de las opciones que ofrece Twitter y para poder usarlo sólo debes instalar la versión más reciente de Facebook Lite, ya en el menú de configuración selecciona la opción que dice ‘modo oscuro’, pulsa para activarlo y ahora sí a escrolear sin quedarte ciego en lugares con poca o ninguna luz.

Aunque el modo oscuro de Facebook Lite no es negro, el consumo de batería se verá mejorado, ya que con el simple hecho de no tener que iluminar casi en su totalidad la pantalla, contribuirá a que el rendimiento energético sea un poco más estable, y más aún si se toma en cuenta que la mayoría de los usuarios de la versión Lite son celulares de gama media y baja con pantallas con un consumo no tan eficiente como las OLED, se verá un gran ahorro de batería.

Así se ve la diferencia

Y aunque la versión Lite de Facebook está diseñada para dispositivos con poca capacidad de almacenamiento, podría ser una muy buena oportunidad para probarla si es que no sufres de ese problema y de paso pruebas cómo se verá el modo oscuro que se estrenará pronto en la app regular.

