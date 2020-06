Facebook y YouTube están vinculados con creencias de conspiración de Covid-19

Según un estudio, las personas que confían en las redes sociales para obtener información sobre el coronavirus tienen más probabilidades de creer en teorías de conspiración e infringir las reglas de bloqueo. Esta información se ha encontrado tanto en Facebook como en YouTube.

Más de uno de cada 20 (8%) piensa que los síntomas que la mayoría de las personas atribuyen a Covid-19 parecen estar conectados a la radiación de la red 5G, una falsa conspiración que se cree que motivó varios ataques de mástiles móviles en todo el país durante el bloqueo.

De los que creen en esta teoría, el 60% dijo que obtiene su información de YouTube, en comparación con el 14% que piensa que es falsa.

En Facebook, el número es del 54% entre los creyentes, frente al 20% de los no creyentes. Entre aquellos que creen que no hay evidencia sólida de que el virus exista, el 56% usa Facebook como su fuente de información clave, casi tres veces más que la proporción de personas que no creen tal cosa (20%).

El profesor Bobby Duffy, director del Instituto de Políticas del King's College de Londres dijo que: este tipo de asociaciones no pueden probar que la información errónea en las plataformas de redes sociales provoca la creencia en conspiraciones, una menor confianza y una mayor probabilidad de romper las reglas, pero señalan una mezcla tóxica entre creencias subyacentes e información engañosa que puede tener efectos reales sobre cómo las personas se comportan, incluso durante una pandemia.

Los hallazgos, basados en encuestas de 2,254 residentes del Reino Unido con edades comprendidas entre 16 y 75, llevados a cabo por King’s College London e Ipsos Mori, también sugieren un vínculo entre aquellos que han infringido las reglas de bloqueo y también usan las redes sociales para obtener detalles sobre el coronavirus.

Tres de cada 10 personas que creen erróneamente que 5G está causando los síntomas de Covid-19 han salido a pesar de sospechar que pueden tener el virus, en comparación con solo el 4% entre los que rechazan esta creencia.

Las personas que admitieron haber salido con posibles síntomas son tres veces más propensas que aquellas que no tienen que obtener una cantidad justa o gran parte de su información sobre el virus de YouTube.

Mientras tanto, el 55% de los usuarios que dependen de Facebook dijeron que corrieron el riesgo, en comparación con el 21% que no lo hicieron.

Los resultados indican una tendencia similar entre aquellos que tienen amigos o familiares durante el encierro, además de no cumplir con las reglas de distancia de dos metros.

El Dr. Daniel Allington, profesor titular de inteligencia artificial social y cultural en el King's College de Londres señaló que sus hallazgos sugieren que el uso de las redes sociales está relacionado tanto con falsas creencias sobre Covid-19 como con el incumplimiento de las reglas claras del bloqueo.

Además dijo que esto no es sorprendente, dado que gran parte de la información en las redes sociales es engañosa o totalmente errónea.

Resaltó que ahora que algunas de las reglas de bloqueo se están relajando, las personas tendrán que tomar más y más decisiones sobre lo que es seguro o inseguro, lo que significa que el acceso a información de buena calidad sobre Covid-19 será más importante que nunca .

"Es hora de que pensemos qué medidas podemos tomar para abordar este problema tan real".

Facebook ha borrado información falsa

Facebook indicó que han eliminado cientos de miles de información errónea relacionada con Covid-19 que podría provocar daños inminentes, incluidas publicaciones sobre curas falsas, afirmaciones de que las medidas de distanciamiento social no funcionan y que 5G causa coronavirus.

Una portavoz de YouTube dijo: estamos comprometidos a proporcionar información oportuna y útil sobre Covid-19 durante este momento crítico, incluido el aumento de contenido autorizado, reducir la propagación de información errónea perjudicial y mostrar paneles de información, utilizando datos de la OMS y los recursos del NHS, para ayuda a combatir la desinformación.

De igual forma señalaron que tienen políticas claras que prohíben los videos que promueven métodos médicamente sin fundamento para prevenir el coronavirus en lugar de buscar tratamiento médico, y se eliminan rápidamente los videos que violan estas políticas cuando se les señala.

Facebook declaró que durante marzo y abril, se colocaron etiquetas de advertencia en alrededor de 90 millones de piezas de información errónea relacionada con Covid-19 a nivel mundial, lo que impidió que las personas vieran el contenido original el 95% del tiempo.

Asimismo han dirigido más de 3.5 millones de visitas a información oficial de Covid-19 y medidas de cierre desde el NHS y el sitio web del Gobierno, directamente desde Facebook e Instagram.