Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Facebook y Google donarán un millón de dólares a México luego del sismo registrado en el país y que ha dejado más de 200 personas fallecidas. Este día el CEO de Google, Sundar Pichai y el CEO de Facebook, Marck Zuckerberg anunciaron su donación.

Our hearts are with the people of Mexico after the devastating earthquake. We're committing $1M to aid in recovery efforts #FuerzaMéxico

— Sundar Pichai (@sundarpichai) 20 de septiembre de 2017