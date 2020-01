Facebook vuelve a caer en varios países, México está incluido

Desde que inició el día se han registrado algunas fallas en la plataforma de Facebook, también se ha confirmado que no se trata de una falla general, ya que no afecta toda la plataforma, solo algunas funciones y sólo en teléfonos celulares, la falla más persistente se presenta en el área de notificaciones.

Bandeja de notificaciones vacía

Al pulsar sobre el icono de notificaciones, en la pantalla principal de Facebook se despliega la bandeja, sin embargo no aparece ningún elemento dentro de ella, a pesar de que a muchos usuarios les aparece alguna notificación, no pueden verla, lo cual ha generado confusión entre los mismos.

Se ha confirmado que esta situación sólo ha afectado a los smartphones, ya que la versión de escritorio no muestra ninguna falla de sistema en las notificaciones ni en ninguna otra función, y cabe destacar que la falla no se ha presentado en todos los smartphones, algunas apps de Facebook no han tenido ningún problema con las notificaciones.

No es una falla complicada, pero no hay respuesta

Según la información publicada por el portal Downdetector, los países afectados por esta falla han sido Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Reino Unido y España. Aunque esta falla ya ha sido reportada a Facebook en repetidas ocasiones, no ha habido ningún tipo de respuesta.

Apenas el mes pasado se registró una falla masiva de Facebook, en donde los afectados aseguraron que el problema apareció al intentar realizar una publicación e incluso al tratar de actualizar el feed de la red social, en esa ocasión los países más afectados fueron México, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Alemania, España, Polonia, Italia, Francia y Japón.

Mapa de Downdetector

Aunque en la caída de diciembre Faceook no tardó mucho en pronunciarse con respecto a la falla, en esta ocasión no ha dado la más mínima señal de atención a los múltiples reportes de los usuarios, sin embargo se espera que en las próximas horas explique la situación.

