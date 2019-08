Facebook unificará los mensajes de Instagram y Facebook Messenger

Unos meses atrás Facebook dejó entrever sus planes de unificar las tres plataformas de mensajería de la compañía -Instagram, Messenger y WhatsApp- en un único servicio. El primer punto estaría a punto de concretarse, debido a que según un reporte de Bloomberg, ingenieros de la empresa se encuentran rediseñando el chat de Instagram para utilizar la tecnología de Messenger.

Con este hecho, los usuarios de Instagram van a poder mensajear con sus contactos de Messenger y viceversa, algo que hasta la fecha no era posible. El reporte señala que Instagram Direct no tendrá muchos cambios en términos de diseño, aunque sí de arquitectura.

Los mensajes directos en Instagram son una parte fundamental de la red social de fotografía. En algún tiempo la compañía lanzó una app independiente para segregarlos de la aplicación principal -parecido a la que hizo Facebook con Messenger- aunque esta estrategia jamás acabó por aplicarse a nivel global e Instagram tomó la decisión de cerrarla a mitad de 2019.

El plan de centralizar los servicios de mensajería dada a conocer por Facebook es una iniciativa que viene directamente de Mark Zuckerberg, quien quiere crear una infraestructura común para que los usuarios de todas ellas puedan conectarse entre sí sin la necesidad de tener que registrarse en las tres.

Mandar mensajes entre un servicio y otro implica un cambio masivo en la arquitectura de las apps. El primer paso de Facebook se daría con un servicio menos complejo como Instagram, debido a que el foco de la red social es el de publicar imágenes. WhatsApp significa una tarea complicada, contemplando la cantidad de usuarios que lo usan todos los días.

La unificación de los tres servicios resulta también la primera estrategia en la que Facebook muestra tener el manejo total de todos sus servicios. Cabe recordar que los co-fundadores de Instagram dejaron la empresa en otoño de 2018 y los primeros rumores señalaban que fue por diferencias con el mismo Zuckerberg, quien había aumentado su control sobre la red social.

Hasta la fecha la unificación de Instagram y Messenger no ha sido confirmada de manera oficial por Facebook. No se sabe cuándo podría quedar implementada y los cambios que significará para los usuarios. Se espera que Facebook tenga preparados nuevos esquemas de publicidad para este ajuste, les guste o no a los usuarios.