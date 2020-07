Facebook suspende grupo anti-mascarillas por difundir desinformación COVID-19

Facebook ha eliminado a uno de los grupos anti-mascarillas más grandes en su plataforma por violar sus políticas contra la divulgación de información errónea sobre COVID-19.

La sección Acerca del grupo público Unmasking America!, que tenía más de 9 mil 600 miembros, tenía en su descripción "¡aquí para difundir la VERDAD sobre las mascarillas!" Hizo varias afirmaciones que han sido ampliamente desacreditadas sobre los cubrebocas que obstruyen el flujo de oxígeno y tienen un impacto psicológico negativo. “Es un ancla psicológica para la represión, la esclavitud y la obediencia cognitiva. Cuando usas una máscara, eres cómplice al declarar a todos los humanos como peligrosos, infecciosos y amenazas ”, afirmaba la publicación.

Es uno de los muchos grupos que se encuentran fácilmente en una búsqueda de "unmasking" en Facebook. Algunos de los grupos son privados, lo que significa que un administrador del grupo debe aprobar nuevos miembros antes de que puedan unirse. Pero el tema es el mismo: los grupos se oponen a la intervención de salud pública promovida por expertos médicos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ecomiendan que las personas usen mascarillas en todas las áreas públicas, lo que debería limitar la propagación del virus. Estos grupos de Facebook son para personas que no quieren usar cubrebocas, y hay muchos de ellos.

Facebook elimina el grupo

La acción de Facebook se produjo después de una consulta sobre el grupo de The Verge. "Tenemos políticas claras contra la promoción de información errónea dañina sobre COVID 19 y hemos eliminado este grupo mientras revisamos los otros", dijo el portavoz de Facebook Dami Oyefeso en un correo electrónico.

De acuerdo con las reglas de Facebook, si un grupo comparte noticias falsas repetidamente, la plataforma mostrará que el contenido del grupo es más bajo en las fuentes de noticias de los usuarios y dejará de sugerir que las personas se unan al grupo para reducir su crecimiento.

La página del grupo Unmasking America incluyó publicaciones de fotos de miembros con mascarillas estampadas con el eslogan Make America Great Again u otras referencias al presidente Trump, generalmente como una forma de protestar por los requisitos de los cubrebocas. Otras publicaciones describieron experiencias relacionadas con tiendas que requieren mascarillas, y muchos carteles preguntaron cómo reclamar una "exención" de las reglas de cubrebocas.

Una imagen de una "Tarjeta exenta de mascarilla" emitida por la "Agencia de Libertad para Respirar" se vinculó de manera destacada; un cartel aconsejaba a otros que lo "impriman, laminen y lo usen. El número es legítimo." No existe tal agencia gubernamental y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han advertido que esas tarjetas, que usan una versión del logotipo del águila del departamento de justicia, "no tienen fuerza de ley", informó el New York Times.

Existen grupos privados y públicos de este tipo.

Entre los grupos privados se encuentra el grupo "Million Unmasked March", que tiene más de 7,800 miembros. “¡Los padres son poderosos! Somos un grupo de mamás, papás, abuelos, tíos, tías, maestros, amigos, enfermeras y cualquier persona que esté preocupada con que nuestros niños usen mascarillas para ir a la escuela en otoño", se lee en la sección "Acerca" del grupo. “Creemos que los niños que usan cubrebocas para ir a la escuela son física y psicológicamente perjudiciales. ¡Únete a nosotros para decir NO MÁS MASCARILLAS! " Y el grupo "Unmasking Fear", que tiene unos 400 miembros, está promoviendo un evento del 1 de agosto "reuniéndose contra las mascarillas obligatorias".

Los expertos médicos, sin embargo, dicen que hay muy pocas razones médicas para impedir que la mayoría de las personas usen cubrebocas de tela para la cara cuando salen al público. Alrededor de dos docenas de estados ahora tienen algún tipo de requisito de mascarilla pública. Incluso el presidente Trump, que se ha resistido en gran medida a usar una mascarilla en público, tuiteó el lunes que era "patriótico usar un cubrebocas facial cuando no se puede distanciar socialmente".

Desinformación sobre el COVID-19

Facebook ha tomado varias medidas para intentar detener la avalancha de información errónea sobre el coronavirus en sus plataformas, con resultados mixtos. Un informe mordaz en abril del grupo de derechos humanos Avaaz encontró que 100 datos erróneos sobre el virus en Facebook se compartieron más de 1.7 millones de veces y se vieron aproximadamente 117 millones de veces. Facebook anunció el 16 de abril que estaba agregando una etiqueta de advertencia cuando a una persona le gustaba, comentaba o reaccionaba a una publicación con información falsa sobre el coronavirus. También en abril, la compañía dijo que estaba eliminando la "pseudociencia" de la lista de categorías que los anunciantes podrían usar para apuntar a clientes potenciales "para evitar posibles abusos en los anuncios".

TE PUEDE INTERESAR: Instagram y Facebook prohibirán publicaciones que promuevan “terapia de conversión"

En mayo, la compañía lanzó un informe que describe su uso de inteligencia artificial junto con verificadores de datos humanos y moderadores para hacer cumplir los estándares de su comunidad. Según el informe, en abril, Facebook colocó etiquetas de advertencia en 50 millones de piezas relacionadas con COVID-19 y, desde el 1 de marzo, eliminó más de 2.5 millones de piezas relacionadas con ventas de cubrebocas, desinfectantes para manos y kits de pruebas COVID-19.