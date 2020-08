Facebook se alista en caso de Donald Trump no acepte una derrota en las elecciones

Facebook, que durante mucho tiempo se ha resistido a poner controles al discurso político, ahora está lidiando con un nuevo escenario incómodo: qué debe hacer si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump es el que intenta interferir con los resultados de las elecciones.

The New York Times informa que la red social ahora está jugando varios escenarios como parte de su trabajo preelectoral para evitar interferencias en su plataforma. No está claro exactamente qué pasos puede tomar Facebook, pero el hecho de que la compañía esté atravesando varios escenarios sugiere que tiene la intención de actuar si Donald Trump intenta entrometerse en los resultados.

“Los empleados de Facebook están diseñando planes de contingencia y recorriendo escenarios posteriores a la elección que incluyen intentos del mandatario estadounidense o su campaña de usar la plataforma para deslegitimar los resultados”, informa The New York Times”

“La compañía también está jugando con lo que haría si Donald Trump usa Facebook para "afirmar erróneamente en el sitio que ganó otro período de cuatro años", o si "intenta invalidar los resultados declarando que el Servicio Postal perdió el correo. papeletas o que otros grupos se entrometieron en la votación”, se detalla.

Facebook evitará interferencia de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos ha hecho repetidas afirmaciones falsas sobre votaciones por correo y fraude electoral en los últimos meses. Los expertos advirtieron que los comentarios podrían desencadenar un "escenario de pesadilla" el día de las elecciones, ya que es probable que los resultados no sean oficiales durante al menos varios días después del cierre de las urnas.

Los ejecutivos de la red social, Facebook han insinuado previamente que pueden estar preparándose para tales escenarios. La compañía dijo la semana pasada que estaba "hablando activamente con los funcionarios electorales sobre el potencial de desinformación sobre los resultados electorales como una amenaza emergente".

La publicación no mencionó al presidente, pero señaló que "un proceso de votación prolongado tiene el potencial de ser explotado para sembrar desconfianza en el resultado de las elecciones". Facebook también dijo que confiaría en su centro de información sobre votaciones para compartir información autorizada sobre los resultados de las elecciones.